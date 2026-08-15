Paula Chavarría da la sorpresa e impacta con su nuevo look: ¿qué opina?

Luego de horas de tener a sus seguidores comiendo ansias, Paula Chavarría finalmente mostró los resultados de su cambio de imagen.

Pau renovó completamente su imagen con un corte de cabello que ella, según dijo, amó y que le da más frescura ahora que vive en la playa.

Paula Chavarría ahora anda con su pelo cortísimo. (redes/Instagram)

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La periodista presumió su nueva apariencia y confesó que varias veces le pidió a la estilista que redujera cada vez más el largo de su cabello, hasta quedar como luce ahora.

“Te amo”

La presentadora escribió en Instagram: “Pelito corto, te amo” al compartir los resultados de su antes y después.

Paula le restó bastantes centímetros a su cabellera negra azabache y, por las reacciones de la gente, el cambio sí gustó.

Paula Chavarría luce bellísima con su nuevo look, según lo que le ha dicho mucha gente. (Instagram/Instagram)

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Muchos de sus seguidores aprobaron cómo se ve la “nueva” Paula.

“Amo, qué linda”, “se ve preciosa”, “guapísima”, “te quedó increíble, qué linda”, “demasiado hermosa”, “todo que ver ese corte”, son algunas de las reacciones que han dejado los seguidores en Instagram de la creadora de contenido.

Desde nuestra óptica, Pau se ve bellísima con su nuevo corte de cabello. ¿Y a usted, qué le pareció?