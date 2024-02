Paula Picado, dueña de Teletica, se estrena como abuela con poderoso mensaje para su nieto

Paula Picado está muy feliz porque es abuela. (Instagram)

Con un poderoso mensaje de amor a su nieto y de agradecimiento a Dios, la dueña de canal 7, Paula Picado, celebró este viernes el haberse convertido en abuela.

La vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, está feliz de la vida por el nacimiento de Maximiliano, su primer nieto, a quien le dio una tierna bienvenida.

El hijo de María Jesús Prada –hija mayor de Picado– nació este 16 de febrero a las 9:25 a. m., y horas después la feliz abuela se pronunció sobre el gran momento que vive.

Paula Picado dedicó este mensaje a su nieto. (Instagram)

“¡Cuánta alegría y amor me trajo la noticia de tu existencia! Te he amado desde que eras del tamaño de una boronita. ¡Cómo he visto la obra maravillosa de Dios durante tu formación! He seguido este proceso lleno de amor, te he sentido y amado y hoy (viernes), al fin te conozco y te doy la bienvenida a este mundo con un corazón lleno de amor, gratitud, pidiéndole a Dios que te cubra y proteja siempre”, afirmó la empresaria en Instagram.

Su mensaje lo continuó haciendo referencia a un tema más personal al hablar sobre las ilusiones que tiene como abuelita primeriza.

“¡Qué bendición es poder verte empezar tu recorrido en esta vida y poder llenarte de mucho amor, abrazos, risas y enseñanzas! Esa será mi alegría. ¡Cuánto te amo mi pequeñito!”, dijo.

El mensaje lo acompañó con una preciosísima fotografía de su nieto en sus primeras horas de vida y del Salmo 139.

Paula Picado mostró que Maximiliano es una belleza. (Instagram)

En pocos meses doña Paula volverá a ser abuelita, ya que su segunda hija, Paula María, también espera bebé, pero esta vez, será bebita.

