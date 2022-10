Paulina Rubio negó haber hecho sus “necesidades” en media playa

Paulina Rubio se presentó en el Machaca Fest con una gran convocatoria el sábado 25 de junio, un día antes de cantar en Costa Rica. (Instagram)

Hace pocos días, Paulina Rubio fue tendencia en redes sociales por un video donde supuestamente estaba haciendo sus necesidades en una playa.

Sin ninguna pena: Paulina Rubio hizo sus necesidades en media playa

En el video se puede cómo una mujer con muchas similitudes físicas a la Chica Dorada, se levanta la falda del vestido, se baja la parte de abajo del traje de baño y se agacha en la arena con unas piedras en la mano.

Ante el escándalo, el diario El Universal le consultó a la artista por la situación y ella aseguró que todo se trata de un “fotomontaje”.

“No pues, ¡wow!, me subo a la ola del trending topic. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad, es un fotomontaje, pero yo si cag*”, comentó la intérprete.