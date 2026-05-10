Paulina Rubio retoma pleito legal por la custodia de su hijo y el asunto se pone más pesado

La vida de Paulina Rubio volvió a dar un giro complicado, luego de que esta semana tuviera que pasar varios días en un tribunal de familia de Miami, debido a un nuevo capítulo en la batalla legal que mantiene con su ex.

Paulina Rubio enfrentó una nueva semana en tribunales en Miami. (Archivo/Archivo)

Según el medio People en Español, la cantante y Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera han estado enfrentándose nuevamente por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

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El caso, que lleva años arrastrándose, ahora suma nuevos elementos que lo hacen todavía más delicado.

Un proceso que no se detiene

De acuerdo con la información publicada, el adolescente habría expresado su deseo de irse a vivir con su papá a España, lo que encendió aún más la disputa entre ambos.

Este detalle se suma a una serie de situaciones que han complicado el panorama para la intérprete, quien ha tenido que enfrentar momentos difíciles dentro del proceso judicial.

Revelaciones que sacuden el caso

Uno de los puntos más sensibles que salieron a la luz fue el testimonio de la guardiana del menor asignada por la corte.

Siempre según People en Español, esta profesional aseguró que el joven habría comentado que su mamá fuma marihuana con frecuencia, una afirmación que no pasó desapercibida dentro del caso.

Además, la misma figura recomendó que el menor podría estar mejor en un internado, algo que sin duda añade más tensión al conflicto.

Un pleito que parece no tener fin

La disputa entre Paulina Rubio y su expareja no es nueva, pero cada vez se suman más capítulos y situaciones que la vuelven más compleja.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades, mientras ambas partes siguen defendiendo su posición sobre el futuro del menor.