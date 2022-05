Pedro Capmany está estrenando tema, novia y prepara nuevo programa de entrevistas

Pedro Capmany acaba de estrenar su propio tema "Universo" que representa su nueva forma de ser. Cortesía

La pandemia le dejó al cantante Pedro Capmany solo cosas buenas para su carrera y su corazoncito.

Hace unos días lanzó su tema, llamado Universo, el cual dice marca un nuevo capítulo en su vida, porque los meses de encierro lo hicieron valorar más los pequeños detalles y ser una mejor persona.

Además, porque tiene el corazón palpitando de amor por una joven periodista e instructora de yoga llamada Anniel Céspedes, con la que confirmó tiene unos meses de relación.

El músico dice sentirse muy feliz y tranquilo con su novia, de la cual no quiso dar más detalles, pero sí aceptó que el amor influyó mucho en su nuevo estilo de vida y en la forma de componer.

“Es una canción que enmarca quién soy como persona, en qué creo y es bastante diferente a lo que he venido trabajando como solista. Universo nació en un momento donde estábamos sin conciertos, había muchas cosas pasando en mi vida personal, muchos cambios y realmente me di cuenta que yo no sacaba la guitarra en mi casa por placer, sino solamente lo hacía para trabajar, entonces, volver a reconectar con esa esencia de quién soy y por qué hago esto, me permitió hacer temas con más valor”, explicó.

Anniel es la nueva pareja del músico con la que empezó a andar el año pasado. Instagram

La canción es una mezcla de rock y pop alternativo y en el video participan Valeria Rees, la actual Miss Costa Rica, y su novio Kurt Werner. También Alhanna Morales, bailarina de Dancing with the stars, la cantante Priscilla Díaz y el maquillista Alejandro Ramírez.

La música del tema y la producción del video estuvieron a cargo de Andrés Contreras.

Viene otro estreno

Pedro contó que el montón de meses fuera de los escenarios también le sirvieron para componer más temas y que este año espera estrenar tres videos más.

Además, preparar un nuevo proyecto de entrevistas, algo parecido al programa “Capmany’s Late night show”, que tuvo a inicios de la pandemia en sus redes sociales y que espera retomar en junio, pero con otro nombre.

Su novia también lo influyó a que practicara yoga. Instagram

“Se llamará ‘Happy hours’, será virtual y tendrá diferentes segmentos con invitados y habrá entrevistas. Lo vamos a hacer presencial, con público, en un lugar de Barrio Escalante”, adelantó.