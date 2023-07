Pedro Capmany y periodista de canal 36 nos revelaron detalles de su historia de amor

La periodista Anniel Céspedes y el músico Pedro Capmany iniciaron su relación en el 2021 y ya esperan a su primer hijo. (JOHN DURAN)

El cantante Pedro Capmany está que no cabe de la contentera porque dice haber encontrado el amor verdadero en la periodista Anniel Céspedes de Trivision, canal 36.

La pareja anunció esta semana que pronto se convertirán en padres primerizos y aprovechamos el lanzamiento de su canción “Volveré”, que grabó junto a la voz de su fallecido padre, José Capmany, gracias a la Inteligencia Artificial, para conocer un poco más sobre su relación de pareja y cómo va el embarazo.

El músico nos reveló cuándo nacerá su bebé, el cual es un varoncito.

- ¿Cómo se conocieron?

Pedro: En realidad nos conocimos hace muchos años, cuando ella hacía su práctica de periodismo y yo estaba iniciando en la música. Ella ayudaba en “En otro Prisma”, de Cheko Araya, que es un gran amigo, casi familia. Nunca me entrevistó, pero ahí la conocí y bueno, doce años después empezamos a salir, a conocernos más y con solo que la vean pueden darse cuenta por qué me enamoré de ella. Es una persona que aparte de bella físicamente, es hermosa por dentro y me siento muy afortunado de tenerla en mi vida y ahora me da este gran regalo que es mi primer hijo.

- ¿En qué momento pasaron de ser solo amigos a algo más?

Pedro: Yo la invité a salir un par de veces, me costó, pero poco a poco logré que me diera pelota.

Anniel: Es que fue inteligente. A mí me encanta la playa y me invitó a un viaje a la playa.

Pedro: Después de ese viaje no volvimos a separarnos nunca más, así que ha sido un regalo de la vida. ¡Algo bueno tuve que haber hecho!

- Es decir, empezaron a salir y se hicieron novios casi de inmediato.

Pedro: Sí, las primeras salidas fueron normales, pero después de ese viaje lo tenía bien estructurado, bien planeadito para robarle el corazón y creo que funcionó.

Anniel: Creo que fue una combinación, porque ya habíamos crecido, ya éramos más maduros, nos conocíamos y sabíamos que éramos buena gente los dos, entonces, realmente fue como la vida diciendo: ‘hagan lo que tienen que hacer, esta es la persona para usted’. Después de la pandemia nos volvimos a encontrar y esa etapa de la pandemia a uno lo hizo crecer y cambiar, así que siento que fue el momento correcto para ambos.

LEA MÁS: Pedro Capmany dio a conocer una noticia muy personal que sorprendió a muchos

La pareja tendrá un varoncito y actualmente tiene cinco meses de gestación. Instagram

- ¿Qué le llamó la atención del cantante?

Anniel: Siempre supe que era un cantautor muy talentoso, pero después de la pandemia (2021), hablando con él, me di cuenta de que es un hombre muy inteligente, habla cuatro idiomas y es muy académico, es como un diccionario andante, y eso realmente me gustó. Además, tiene unos valores que son increíbles y cuando él los practica es el hombre perfecto para mí.

- ¿Ahorita están viviendo juntos? ¿Desde hace cuánto?

Pedro: Ya hace más de un año, y bueno, ahora andamos buscando una casa más grande.

- ¿Qué tal es la convivencia dentro del hogar?

Pedro: Ha sido muy bonito, la verdad si es muy diferente la convivencia y ahora es todavía más bonito (por el embarazo) porque trato de chinearla lo más posible con sus antojos, con sus cosas, porque ya va pesando la pancita, ya se va poniendo más serio el asunto así que uno como hombre lo único que puede hacer es apoyarla en este proceso, estar ahí, no es secreto para nadie que las mujeres se llevan la peor parte físicamente, llevar el bebé ahí mientras trabaja y todo, es increíble. Mi admiración para todas las mujeres.

Pedro presentó días atrás su nueva canción "Volveré" que grabó gracias a la inteligencia artificial con su padre José y su pareja llegó a hacer una nota para su canal. (JOHN DURAN)

- ¿Cómo se dieron cuenta de que serían papás?

Anniel: Fue algo que habíamos hablado porque los dos queríamos formar una familia, pero no nos decidíamos cuándo, siempre había una razón para atrasarlo y el universo decidió que este era el mejor momento. Nos dimos cuenta en marzo y fue sorprendente para los dos.

Pedro: Quisimos esperar un poquito para dar la noticia, debido a una recomendación de los médicos y después esperar un poquito más porque yo estaba con el proceso de la canción con mi padre que también quería que saliera cerquita de la noticia, entonces, estaba tratando de aguantar para contarles a todos aunque ya era más que evidente. Estamos muy felices de hacerlo de esta forma porque es algo muy especial.

Hace mucho no teníamos un bebé en la casa. En la familia, mi mamá está como loca, mi abuelita será bisabuelita, ha sido como una nueva bocanada de aire para todos”. — Pedro Capmany, cantante

- ¿Ya saben si es niño o niña?

Anniel: Sí... Pero todavía no hemos elegido el nombre, lo vamos a publicar después.

Pedro: Es un varón.

- ¿Cómo la ha tratado el embarazo?

Anniel: Gracias a Dios muy saludable, pero también mi admiración para todas las madres, porque nadie le dice a uno lo difícil que es estar embarazada y eso que a mí me dieron achaques muy leves, todos le dieron a él, se comió todo lo dulce del mundo.

Pedro: Ya estamos en dieta porque sí, el primer trimestre me daba demasiado antojo comer cosas dulces, como helados o así, no sé si serán antojos o excusas, pero me los comí todos.

- ¿Cuándo nacería el nuevo Capmany?

Pedro: Está para nacer a mediados de noviembre, así que será como un regalo de Navidad adelantado.

Pedro contó que su mamá es la más feliz con la pronta llegada de su hijo. (JOHN DURAN)

- Es el primer nieto para su mamá, ¿cómo está ella con la noticia?

Pedro: Está como loca en todo el término de la palabra y muy emocionados todos. Mi abuela, que será bisabuelita, también. Toda la familia lo espera con muchísimo amor.