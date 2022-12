Pee Wee: “No soy gay, me gustan mucho las mujeres”

Pee Wee y Pepe Rincón llevarían casados tres años. TV Notas.

La semana anterior, el cantante Pee Wee, exintegrante de los Kumbia Kings, protagonizó un escándalo por supuestamente estar casado con su mánager, Pepe Rincón.

El artista llegó a México tras presentarse en la Teletón de Honduras y entonces los periodistas lo esperaron en el aeropuerto para preguntarle sobre su orientación sexual.

Pee Wee, exvocalista de los Kumbia Kings, habla de la supuesta relación con su mánager

El cantante aseguró que a él le gustan las mujeres y que la situación le ha causado mucha risa.

“Yo no soy gay desde la escuela, me gustan mucho las mujeres. Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente, desde el martes, que se dio a conocer, me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen”, explicó.

El intérprete de “Mi dulce niña” agregó que no se preocupa mucho por el tema, pero que sí va a tomar medidas legales.

“No estoy estresado, ni mortificado, porque mi familia, los medios y yo, sabemos la verdad. La justicia se va a hacer sí o sí. En Estados Unidos es correcto también, como soy de doble nacionalidad, vamos a actuar en ambos países” indicó.

El artista concluyó diciendo que apoya y respeta la comunidad LGTB+.