Película tica con temática gay se estrenará este jueves. Lea aquí los detalles

Frayser Navarrette (izq.) actúa y dirige la peli "En algún sitio". Cortesía.

Frayser Navarrete es un actor y director costarricense que, además de sus cualidades para hacer cine, es muy valiente.

Esa valentía lo hizo tomar un riesgo que, sin duda, dará mucho de qué hablar en nuestro país, como lo fue hacer la primera película con temática gay en Costa Rica.

La cinta, llamada “En algún sitio”, es protagonizada por él y por el actor Luis Jara. Contará la historia de amor de Antonio y de Christian y se estrenará en los salas de cine el próximo 2 de marzo.

Frayser conversó con La Teja y nos dejó ver todo lo que trae esta nueva producción tica.

- ¿Cuál es la idea al hacer esta película con una temática que desde luego llama la atención?

Es un riesgo, creo que era una deuda que teníamos en el cine con la comunidad LGTBIQ+, siento que era necesario saldar esa cuenta y que alguien lo hiciera.

La idea viene desde hace rato, hice una película hace unos años (Escape my live) y siempre he buscado la representación de la comunidad, pero recuerdo que me pidieron quitar una escena donde salían dos chicos agarrados de la mano, no tenía nada que ver con la historia, pero me pidieron eso para que la película llegara a los cines.

- ¿En qué año fue?

En el 2017, aunque parece un comentario de los 60. Me dijeron que era para que llegara a más público y demás, pero de eso se trata la homofobia, de disfrazarlo de lo que sea, pero que no se vea tal y como es, que es la discriminación. Pero desde ahí me quedé con la espinita, hice otros proyectos, hasta que en el 2019 formé mi propia productora.

- ¿Qué le hizo ver que en cuestión de cinco años el tema había cambiado?

Creo que no ha cambiado mucho, esta película es autofinanciada, a diferencia de otras producciones que contaron con enormes presupuestos y apoyo, del sector privado y hasta público, esta peli no. Si bien fueron pocas las empresas que apoyaron, lo hicieron con hechos y no con palabras, pero gracias a ellas logramos hacer esta película.

- ¿De qué trata?

De Cristian y Antonio, dos mejores amigos que se conocen de toda la vida, porque sus papás también traían una amistad. En un momento toman distancia, pero el destino tiene algo más para ellos y se reencuentran, entonces se ve una historia de amor y ellos tienen que lidiar contra el mundo. Es una historia que se desarrolla en doce años, pero al final se ve toda la vida de ellos.

De hecho, una de las versiones del protagonista, como adulto mayor, la hace don Álvaro Marenco (QdDg).

La película "En Algún Sitio" fue una de las últimas en las que actuó don Álvaro Marenco. Cortesía.

- Quien por cierto era una persona muy cercana a la comunidad diversa...

Él era el amigo de muchas generaciones, un tipo extremadamente adelantado, un aliado increíble, de hecho el eslogan de esta película, que es un himno al amor, se lo puso él.

- ¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora a la película?

Hay mucha gente interesada en verla, a su vez hay muchos detractores, era un riesgo que se sabía, pero creo que va a predominar que la comunidad se va a ver representada de una forma digna, yo espero que la disfruten y sé que muchos otros la van a atacar, porque con todo y todo, Costa Rica sigue siendo un país muy homofóbico, pero al final del día, la película no es para ellos.

- ¿Ha visto algún mensaje que lo haya marcado?

He visto cientos, siempre que se habla de la película da mucho de qué hablar, he aprendido a no leer tantos, menos a pelear, pero siento que la línea entre ser homofóbico y ser un horrible ser humano es muy delgada, pero la verdad es que me quedo con comentarios que veo por ejemplo en TikTok, que el público es muy distinto, como una chica que me escribió de que quería iba a ir al cine a verla a escondidas de su familia que es homofóbica.

- Háblenos de los dos protagonistas...

El que interpreta a Antonio se llama Luis Jara y es un gran actor, trabajamos juntos en otras películas y el otro personaje lo hago yo, no iba a ser yo, pero la otra persona decidió dejar el proyecto.

- ¿Los dos son parte de la comunidad diversa?

Yo sí, de Luis no lo sé.

- Se lo pregunto porque supongo que el ataque va a ir directo hacia ustedes...

Ah sí, eso lo sabemos, la identificación con los actores es genuina porque nosotros hemos tenido que vivir ese tipo de situaciones y sabemos qué es.

Esta película está inspirada en mi época de colegio, cuando tuve que enfrentar muchas situaciones y por eso quiero que llegue a la gente joven, que probablemente estén pasando un mal momento y se sientan confundidos o solos, es una historia que los va a ayudar a darse cuentan que no lo están.

La película "En Algún Sitio" se grabó durante la pandemia. Cortesía.

- ¿Qué resultado espera que tenga la película?

Sé que es difícil que el tico apoye el cine nacional, pero espero que la vean porque más allá de la temática, la película cuenta una bonita historia, no es solo por ser costarricense o de amor gay, sino porque fue hecha con mucha calidad. Quiero que llegue a las personas que sean parte de la comunidad y las que no, para que se den una idea de lo que vivimos.