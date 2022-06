“Pensé que era una mujer de valores, pero no me gusta nada lo que ha vivido”

“Mi novia me ha contado muchas cosas de su pasado, ha sido muy franca y honesta conmigo, por lo que le hecho muchísimas preguntas y sus respuestas han hecho que la baje del pedestal. Creí que era perfecta, pero muchas de las cosas que ha hecho no me gustan y se lo he dicho. Pensé que era una mujer de valores y principios, pero no me gusta lo que ha vivido y pienso que posiblemente me haga a mí lo que les hizo a otras personas, por eso estoy pensando en dejarla”.

"Ella ha sido muy franca y honesta conmigo, yo también le hecho muchísimas preguntas, cada historia que me cuenta me generan muchas preguntas y esto ha hecho que la baje del pedestal", cuenta el lector.

1. El amor no puede estar sustentado en la idealización, ya que todos tienen una historia, con sus luces y sus sombras y de una u otra forma, eso es lo que impacta la forma de ser y estar de cada uno en el mundo.

2. ¿Otro ser humano puede juzgar, criticar, categorizar, discriminar, señalar y someter a un juicio moral a otro? Simplemente, porque a usted no le gusta su historia. Entonces pregunto, ¿cuáles son sus criterios para hablar de me gusta o no me gusta?, ¿qué le faculta para juzgar a otro ser humano?.

3. Si usted decide terminar o no es una decisión muy suya, pero ella es transparente, le ha hablado y usted la juzga. ¿Considera que esto es un acto caritativo? Le repito la pregunta, ¿desde dónde analiza los hechos?, ¿qué lo faculta para juzgar? El amor se fundamenta en el respeto a lo que se es y lo que importa en la vida de un ser humano es su presente y como es hoy la persona.

4. El pasado de un ser humano se respeta y usted se debe concentrar en lo que una persona es en su presente, valorar lo positivo, pues eso es lo que le aporta en el día a día de una relación. La expresión “se le cayeron todas las medallas”, es descalificante, juzgar a otro ser humano por su historia habla mucho de usted mismo y le recomiendo que lo revise a nivel terapéutico.

5. Tomar el pasado de una persona, someterla a múltiples interrogatorios, y desde ahí modificar el patrón afectivo es un acto que de volverse constante, creciente y recurrente crea un espiral de violencia sicológica.