Pequeño de Nace una estrella: “Yo veo a todas las familias celebrando con el papá y yo no tengo el mío”

JuanDa contó que su mamita lo es todo para él.Captura (naca una estrell/nace una estrella)

Juan David Montero Segura, uno de los participantes más destacados de Nace una estrella, conmovió a todo aquel que veía el programa de baile al compartir que el Día del Padre es muy doloroso y diferente para él, pues su mamita es quien ha hecho el papel de papá.

LEA MÁS: Martín Rodríguez hizo algo que nadie esperaba en pleno concierto y se llevó una “regañada” de Édgar Silva

“El Día del Padre es muy doloroso, la verdad, pues yo veo a todas las familias celebrando con el papá y yo no tengo el mío. Esa persona que es el hombre que es como yo, no la tengo, pero al mismo tiempo es lindo porque tengo a mi mamá, que es papá al mismo tiempo”, comentó el adolescente de 13 años.

Juan Da Montero es uno de los favoritos de nace una estrella (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Montero confesó que, a pesar de que para él este día es gris, cuando ve a su mamita todo se ilumina.

“Sin mi mamita yo no soy nada; yo entré al programa inspirado en mi mamá. Mi sueño es algún día sacarla de la pobreza, poder comprarle una casa, no necesariamente una casa grande con piscina, sino darle un lugar especial donde ella viva, esté tranquila y no le falte nada”, detalló.

Juan Da nos confesó que el Día del padre es complicado para él. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Juan Da junto a sus familiares, quienes lo aprecian mucho. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Este domingo hay eliminación en Nace una estrella, ¿quién cree que se va?

El vecino de Pital de San Carlos contó que él creció viendo a su mamá a cargo de esos dos papeles tan cruciales.

“Desde pequeño la veo batallando por tener un plato de comida en la mesa, al punto que se sacaba el bocado de su boca para dármelo a mí, y la verdad es que estoy sumamente agradecido con ella”.

Montero expresó que su mamá es un ejemplo a seguir, ya que siempre hace todo lo posible para que él esté bien y eso le llena su corazón.

LEA MÁS: Johanna Solano suelta una gran noticia que la tiene muy feliz y deseando que llegue el gran día

En la gala 10, la mamita de Juanda no pudo llegar, ya que tenía un problema en una de sus piernas, pero lo acompañaron sus tíos, quienes son padrinos y desde bebé lo han visto como un hijito.

La Teja también habló con los padrinos del participante, quienes estaban dentro del público, y nos contaron (Meilyn y Erick Núñez) que siempre ha estado para el participante.

“Tiene tíos que han estado a la par de él, su mamita, quien ha sido el pilar más importante desde el primer momento. Siempre toma ese rol de madre y padre y, a mucho esfuerzo, ha salido adelante porque no ha sido fácil”, detalló.

Meylin sacó pecho y, orgullosa, recalcó que para ella era maravilloso ser tía y tener de ahijado a un niño tan talentoso como Juanda, como le dicen de cariño.

“Desde que era un bebé siempre tuvo sus dones y sus talentos. Y es que jamás pensamos que iba a cumplir ese sueño a sus trece años; siempre jugaba a que quería ser cantante y llegar a Nace una estrella era su sueño y ahorita ver que lo está logrando nos llena de mucho orgullo”, expresó su tía Meylin Núñez.