Perdió la vista y la memoria pero eso no le impidió convertirse en un campeón de swing criollo

Wilfrido Chavarría es el bailarín no vidente que sorprende al país

A pesar de no poder ver sus pasos, ni los de su pareja, don Wilfrido Chavarría encontró en el baile la manera perfecta de recuperar la memoria y hacerle saber al mundo que si se quiere, se puede.

El bailarín es vecino de San Antonio de Coronado, tiene 44 años y hace 12 sufrió un accidente de tránsito que le quitó la vista y la memoria, al punto que tuvo que aprender nuevamente todos los pasos que ya se sabía, ya que se meneaba desde chiquitillo.

Este carga, como ya no podía ver lo que le estaban enseñando, se fue a punta de oído y tacto.

Hace unos días, Wilfrido sorprendió al gremio del baile en Costa Rica al convertirse en uno de los primeros clasificados a la semifinal del campeonato nacional de swing criollo, que se desarrolla en dos salones de nuestro país y que tendrá su gran final en el programa Sábado Feliz, el 22 de junio.

Wilfrido participó la semana anterior y aunque la persona con la que bailó no es su pareja habitual, hacieron buena yunta y se ganaron un espacio en la siguiente ronda del torneo.

En las semis, el meneador estará con su novia Cinthya González, a quien conoció hace año y medio en un amor “a primera vista”, según dice él.

El coronadeño dice que se metió al campeonato de baile embarcado por una amistad y fue pensando en que haría el ridículo.

“Iba a ojos cerrados (risas), yo no sabía ni a qué iba, estaba asustado, pero cuando bailé me sentí tan bien. Es más, ese día mi pareja habitual no pudo ir y me encontraron a alguien para poder competir, la muchacha me ayudó muchísimo, ese día hasta yo me sorprendí de lo que había hecho.

“Mi mamá me dijo que cerrara los ojos si estaba nervioso y funcionó”, agregó entre risas.

Durísimo

Aunque ahora es muy positivo y despreocupado a la hora de hablar de su vista, Wilfrido dice que hubo varios momentos en que la pasó durísimo.

“Yo tuve un accidente, que hizo que se me borrara la memoria y perdiera la vista, antes del accidente bailaba mucho, pero cuando me pasó, no sabía nada, fue gracias a un amigo que tiene una academia en San Antonio de Coronado y fui recuperando la memoria en el baile, porque tuve que aprender de cero”, señaló.

El accidente que sufrió fue mientras manejaba una motocicleta y pegó contra un carro, pegó la cabeza y permaneció en coma por varios meses. Cuando se recuperó, se dio cuenta que no podía ver y que no se acordaba prácticamente de nada de lo que le había pasado, ni lo que había vivido en todos sus años.

Perdió, además, el gusto y el olfato, sufrió lesiones en sus rodillas y en algunas partes más de su cuerpo.

A la hora de aprender nuevamente a bailar fue todo un reto, pues no tenía idea cómo moverse y había perdido el oído educado que tenía.

Wilfrido Chavarría conoció a su pareja el mismo día de la eliminatoria y aún así clasificaron a la semi. Cortesía.

“Me daba mucho miedo golpear a la persona que está conmigo y coordinar bien, pero fui aprendiendo gracias a mi amigo, de la academia.

“Yo me guío con el movimiento de las manos, trato de llevar bien a la pareja, pero siempre ellas me ayudan montones, a veces me estripan un poco el hombro y así sé que hay alguien cerca y trato de tener cuidado”, aseguró.

Lo que más le gusta bailar es el swing y la salsa y este es el primer campeonato en que participa, al menos que se acuerde.

Algo que llama la atención y es digno de aplaudir es que, según cuenta, los doctores le veían poca esperanza hasta de que pudiera caminar y menos hacer deporte.

“Yo competí dos veces cuando podía ver, pero no lo recuerdo, es algo que me han contado, ya después del accidente no, sentía que era algo demasiado grande para mí, esto es como romper barreras propias porque a mí los doctores me dijeron que no podía hacer deportes, ni hacer muchas cosas.

“Es increíble porque con la ayuda he logrado hacer muchas cosas, y no he parado, yo voy para adelante, a mí me gusta que la gente vea en mí alguien que valora la vida. Yo creo que nada es imposible, para mí bailar es una diversión tan grande, es algo que disfruto mucho”, señaló el bailarín.

Wilfrido Chavarría contará con el apoyo de su novia Cinthya González para pulsear un espacio en la final. Cortesía.

Entre sus lugares favoritos para ir a menearse están el famoso Hueco, que es como se le llama al Polideportivo de Aranjuez, también en el Rancho Emy en Hatillo, lugares que frecuentan adultos mayores.

Además, en su lista también figuran Rancho Garibaldi en Desamparados y el salón Típico Latino, en Heredia.

En cuanto al campeonato de swing, este tendrá nuevas fechas clasificatorias en La Terraza y Salsa 54, en San José centro, el próximo viernes y sábado a las 8 p. m y todavía hay chance para participar, es solamente llegar, apuntarse y ponerse a bailar. Todavía quedan dos oportunidades para pasar a la siguiente ronda.

La pareja ganadora se llevará 300 mil colones y el respeto de todo el gremio del swing criollo en nuestro país.