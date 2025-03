Periodista a Yokasta Valle: “No se va a poder quitar de encima que nació en Nicaragua”

Periodista se le fue encima a Yokasta Valle. Foto tomada de X. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)

Miguel Mendoza, periodista nicaragüense, hizo un video para recordar que Yokasta Valle nació en Nicaragua aunque a ella --según él-- no le haga gracia.

El clip se hizo viral en TikTok, antes de la pelea de la pugilista de este fin de semana. En él comienza haciendo reconociendo los logros deportivos de Yoka y que acá en Costa Rica se le ha apoyado.

“Su historia y la de su familia son la historia de miles de nicaragüenses que han tenido que cruzar la frontera sur, se han establecido en Costa Rica y ahí encontraron el éxito. No le debe nada a Nicaragua, ni ella, ni su familia, pero ella se molesta cuando le hablan de la nacionalidad. Cuando le preguntan de Nicaragua, ella deja claro que se siente tica, que pelea por la bandera de Costa Rica y que canta el himno costarricense”, detalló el periodista.

El periodista comentó que Yoka nunca se podrá quitar de encima que nació en Nicaragua. Captura (Tikt/captura)

El nicaragüense mostró un clip de una entrevista que le hicieron en canal 7, donde ella cuenta que nunca la verán con una bandera de Nicaragua.

También mostró la presentación de una de sus peleas, donde la animadora dijo que Yoka venía de Costa Rica, pero que representaba a Nicaragua y la atleta no dijo nada.

“Les cuento esto, como una anécdota nada más, no es que yo le esté reclamando a ella que no se siente nicaragüense. Ella tiene su derecho. En Costa Rica la respaldan, le hacen las peleas, tiene patrocinadores, sus amigos, su gente, por tanto, nosotros, como nicaragüenses, tenemos que respetar. La gente es de donde se siente, pero es curioso que no se va a poder quitar de encima el nombre de Nicaragua porque para los promotores resulta más interesante venderla como nicaragüense que como costarricense”, agregó.

Miguel Mendoza habló de Yokasta Valle.

El comunicador expresó que después de la conferencia, seguramente Yoka se sintió provocada por la presentadora.

LEA MÁS: Yokasta Valle salió adelante como las grandes durante encaramiento ante rival

“Le guste o no lleva la sangre paisa”, “Fácil, porque Costa Rica le ha dado todo, es agradecida simplemente, por eso decidió ser tica”, “A mí desde niño me llevaron para Costa Rica y estudié, me críe tengo el acento, pero nunca olvido lo lindo que es ser nicaragüense”, “Todos tenemos derecho a elegir”, son parte de los comentarios que los internautas dejan en el video.

Este medio de comunicación se puso en contacto con el mánager de la deportista, para ver su posición, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.