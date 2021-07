Cuando desperté estuve como una semana o diez días en los que tenía la mente como volando, la sedación no me permitía pensar con claridad o ver las cosas, Mis familiares y enfermeros me dicen que me reía o que hablaba incoherencias. Cuando recobré la conciencia, no sé que día de mayo, a la que vi fue a mi mamá cuando entró a la UTI y ahí le dije: ‘pucha, no me morí' y empecé a pensar ¿qué estoy haciendo aquí? No tenía movilidad, pero nunca me desesperé porque me dijeron que la iba a recuperar. A partir de ahí sí me acuerdo de todo.