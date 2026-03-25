Periodista Alejandro Ramírez estalla contra hospital de Alajuela por atención a su padre

Alejandro Ramírez, periodista de canal 8 de Multimedios, es quien presenta el noticiero Telediario Internacional. (Instagram)

El periodista Alejandro Ramírez, de canal 8 de Multimedios, no se quedó callado y denunció públicamente la mala atención que, según él, ha recibido su papá en el Hospital San Rafael de Alajuela.

A través de sus redes sociales, contó que su padre lleva casi dos semanas internado y que hay algo que lo tiene más que molesto.

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Lo que lo hizo explotar fue una situación reciente que pasó luego de pedir ayuda para que cambiaran a su papá y la respuesta que recibió fue la que lo indignó.

“Hace dos horas pedí que lo cambiaran y me dijeron que no hay personal, así de mal estamos”, afirmó.

Ramírez, presentadora del noticiero Telediario Internacional, aseguró que la espera se extendió por más de dos horas y media, algo que considera inaceptable tratándose de necesidades básicas.

Incluso, advirtió que tomará acciones y que se comunicará con la Contraloría de Servicios para ver qué está pasando y si pueden solucionar el problema, pues no solo su papá está ahí internado.

“Es impotencia lo que uno siente”, expresó al sentir frustración al ver que no podían cambiarle el pañal.

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Su denuncia ha generado reacciones, pues vuelve a poner sobre la mesa el tema de la atención en los hospitales públicos y algunos aseguran que no solo sucede en el de Alajuela, sino en muchos otros.