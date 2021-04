Sí, es cierto, estaba muy cómodo pero desde hace tiempillo tenía ganillas de volver a algún proyecto de comunicación porque queda el gusanillo, no quería guardar toda la experiencia que acumulé por tantos años. Eso sí, nunca pensé que volvería a la tele otra vez y al mismo canal de donde salí. Llegué a pensar que estaría en algo de radio o más relajado, pero hace como mes y medio me llamó Grettel Alfaro, la encargada de los noticieros y con quien establecí NC 11 hace 16 años, para preguntarme si me interesaría presentar noticias y como es solo eso, me gustó, porque no significará estar muchas horas en el canal como pasaba antes que hasta los fines de semana me tocaba trabajar, ya que la televisión demanda mucho.