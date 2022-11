Periodista Carlos Chinchilla fue un hijo obediente y la vida lo premió

Para Carlos Chinchilla el fútbol es su pasión desde niño. Cortesía

Bien dicen que a la mamá siempre hay que hacerle caso, porque ella sabe muy bien qué es lo mejor para sus hijos.

Al periodista Carlos Chinchilla su mamá siempre le insistía que estudiara para ser locutor, por su timbre de voz, y aunque al principio él no quería hacerle caso, terminó siendo un hijo muy obediente y gracias a eso hoy en día trabaja en televisión.

Él tenía más de cuatro años de salir en las transmisiones de la Liga de Ascenso, Fútbol Femenino o Futsala de TD Más, pero renunció para formar parte, desde esta semana, de Deportes Repretel.

Conozca un poco más de este joven comunicador, de 29 años, y el por qué cambió de canal.

- ¿Cómo se da su llegada a Repretel?

Ya son prácticamente siete años de experiencia en diferentes medios y pues, bueno, ya cumplí cuatro años y medio en TD Más y yo sí estaba como en búsqueda de crecimiento como tal y se da la oportunidad. Se abrió una plaza en Repretel, me llamaron y me preguntan que si estoy interesado y, por supuesto, yo digo que me sonaba muy bien, pero le dije que me dejaran acomodarme, porque quería irme bien de la familia Teletica, dejar las puertas abiertas y todo ordenado, pero sí todo se da muy rápido, porque ellos necesitaban llenar la plaza como ya y cuando vieron mi perfil, pues dichosamente les gustó.

- ¿Por qué dice que buscaba crecimiento, en TD Más no tenía esa oportunidad?

En cierto punto, porque a como se estaban acomodando las cosas, ya como que no tenía a dónde seguir o aspirar a más. A mí no me gusta quedarme estancado y todavía sentía que podía dar mucho más, no fue sencillo irme, porque uno le tiene un cariño, fue algo que valoré y prioricé mucho para tomar la decisión.

El trabajo en cancha es parte de lo que más le gusta de su trabajo. Foto: Luis Alvarado

- ¿Con cuáles de Repretel ya tenía amistad o se lleva bien?

¡Sí, claro! Entre todos nos conocemos, porque nos topamos en estadios, en diferentes transmisiones, pero sí, por lo menos tengo un contacto más directo con Rodolfo Mora, que lo conozco desde hace varios años, y ahora con Carlos Serrano.

- ¿Cómo se siente con el cambio?

Muy ilusionado, tal vez con ese sustillo, pero es normal, de emprender un nuevo reto, pero es de esos retos bonitos, que dan gusto asumir y enfrentar. Estoy muy ilusionado y, pues nada, a ponerle bastante y siempre de la mano de Dios para que todo salga bien.

- ¿Qué le dijeron los compas o los seguidores de redes al ver que dejó TDMás para irse a Repretel?

Muchos se han sorprendido, me han puesto mensajes en redes sociales que bueno, no se lo esperaban, pero que igual me desean muchos éxitos. Es parte del trabajo humilde que uno ha venido haciendo con bastante esfuerzo.

- ¿De dónde nació esa pasión por el periodismo deportivo?

Es muy curioso porque yo empecé como locutor y es que desde que yo estaba joven mi mamá (Mary Sibaja) siempre me decía: ‘papi, es que usted tiene voz de locutor, ¿por qué no estudia eso?’. Y yo le decía: ‘no, no, mami, a mí eso me da vergüenza’, en aquel momento, entonces, no recuerdo el año, se me dio la oportunidad de estudiar locución en el Instituto de la Comunicación y así fue como empecé.

Cuando yo empiezo a estudiar el trabajo de la voz y demás, yo digo: ‘¡ah!, ¡esto me gusta!, ¡y soy bueno!’. Dentro del grupo ya había compañeros que ya eran periodistas u otros estaban estudiando y yo me empiezo a interesar. Tanto que cuando terminó el curso entre cuatro nos montamos un medio digital llamando HC Online e igual yo era el encargado de los deportes y tratamos de darle cobertura a todo un poco dentro de nuestras posibilidades y de ahí en adelante se fueron dando otras oportunidades.

- Es decir, le terminó haciendo caso a su mamá y le resultó seguir su consejo...

Correcto. De hecho, hasta la fecha me dice: ‘te lo dije, verdad’.

Los fines de semana siempre trata de salir a darse un paseo en su bicicleta. Cortesía

- ¿Es de los que solo disfruta ver los deportes, o también los practica?

A mí me encantó siempre el fútbol, me llamaba mucho la atención el ciclismo, el atletismo y hasta la fecha los practico, un poco menos que antes, pero todavía me gusta, entonces, en cuanto a los deportes, siempre he estado ligado. Desde chiquitico educación física era mi materia preferida, porque me encantaba hacer ejercicio.

- ¿Por qué estudió para ser entrenador de fútbol?

Eso se dio prácticamente en pandemia, por el hecho que las transmisiones se pausaron, entonces, busqué la opción de crecer en conocimiento y marcar una diferencia. Muchos somos solo periodistas deportivos y sí sabemos un poco de todo, pero yo quise especializarme un poquito más, pensando que en una conferencia de prensa ningún entrenador pueda, tal vez, decir que mi trabajo está mal hecho, porque siempre trato de que mis preguntas estén ligadas a los conocimientos que he podido adquirir.

- ¿Algún día le gustaría llegar a ser entrenador?

No lo tengo visualizado, tal vez más adelante en alguna escuelita de fútbol como para formar a chiquitillos, pero no es algo que yo tenga como objetivo principal, fue más que todo para ampliar conocimientos.

Casi siempre anda jalando su cámara de fotos. Cortesía

- ¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

Aunque suene extraño, me gusta ver mucho fútbol, ir al estadio me encanta y a cualquier estadio, y ahora con esto de las plataformas digitales ver Netflix, series de acción principalmente o series relacionadas con el deporte. También pasar tiempo con la familia, cuando hay reuniones familiares.

Ama su pueblo Ama la fotografía Ciclista amateur Es vecino de San Antonio de Desamparados y vive solo con su madre. Tiene dos años y medio de ser novio de Katherine Hidalgo. Ama salir a pasear a la montaña y llevar su cámara profesional para tomarle fotos a todo, en especial a los bellos paisajes. Aunque el fútbol es su deporte favorito le gusta mucho practicar el ciclismo por eso saca el rato para andar los fines de semana.