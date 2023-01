Periodista Carlos Serrano no se dejó, respondió un filazo en Twitter y le llovió por tres

Carlos Serrano es una de las caras de más proyección en Repretel y FUTV. Foto: Instagram

El periodista Carlos Serrano respondió un filazo que le envió un tuitero en la red social.

A Carlos un usuario lo etiquetó para decirle que estaba picado con el periodista Kevin Jiménez, pues el joven ha estado pegando muchos bombazos sobre movimientos de jugadores.

“Hola, no sé a qué te referís; me alegra mucho el surgimiento de nuevos periodistas y todos tienen mi respeto, si revisas mi perfil no me meto con ninguno. A mis 22 años solo me preocupo por seguir creciendo, vengo llegando de un Mundial y tengo claro hasta donde quiero llegar”, dijo Carlos en Twitter.

Sin embargo, otros usuarios en la red social le tiraron más tierra a Carlitos, diciéndole que en algunas ocasiones ha usado la expresión “chisme barato” para catalogar noticias o rumores sobre llegadas de futbolistas a equipos y otros temas relacionados.

Los tuiteros también le recriminaron, pues pensaron que era más humilde, pero que luego del Mundial se le subieron los humos.

Sin duda que para meterse en Twitter hay que tener buena coraza porque los filazos van y vienen sin ningún tipo de compasión.