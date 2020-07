No me da pena decirlo, antes de que naciera Mónica estuve metida en una depresión muy fuerte que se dio por una ruptura amorosa con mi primer novio. Fue algo que se me dio muchísimo y por más ayuda que busqué no lograba estar bien, no dormía, solo lloraba, pero cuando ella nació mi tristeza desapareció y desde entonces siempre saco el momento para estar con ella.