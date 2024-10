Periodista Daniel Céspedes abrió su corazón para hablar de un tema que lo atormentó por años

Daniel Céspedes contó por primera vez que sufrió de ansiedad. (Jose Cordero)

Daniel Céspedes habló por primera vez de la ansiedad, un trastorno con el que tuvo que luchar durante años.

El conocido periodista de Buen Día se animó a explicarles a los televidentes cómo interpretaba la ansiedad, ya que en uno de los programas del canal tocaron el tema.

LEA MÁS: Nancy Dobles se la volvió a aplicar a Daniel Céspedes, pero esta vez él le respondió

“Para mí, la ansiedad es desesperanza, son ideas surrealistas, que normalmente nunca van a ocurrir y nunca ocurrirán, pero nosotros las pensamos como si estuviesen ocurriendo y al final buscando ayuda es todo lo contrario. Pasar por la ansiedad es entender que la vida es maravillosa y que de verdad hay que pedir ayuda”, inició diciendo Céspedes.

LEA MÁS: Periodista Daniel Céspedes celebra un gran momento al tiempo que alista su debut en Buen día

El comunicador de Buen Día escribió que él sufrió de ansiedad cuando tenía unos 10 años.

“Tenía que dejar la mejenga en la plaza pública de Turrialba para irme a casa porque aparecían nubes negras. Crecí y aquellas nubes negras seguían estando ahí de otras formas”, escribió.

Daniel Céspedes compartió su testimonio de ansiedad.

Dani, como le dicen de cariño, comentó que antes de llegar a los 25 años se inmovilizó y pensó que le estaba dando un ataque al corazón.

“Fui a medianoche al hospital México, y lo que tenía era un ataque de pánico. En ese entonces había normalizado la ansiedad. La sentí desde que tengo memoria, hasta que no aguanté más. No tenían idea lo que pasaba. Pensé en todo. En no estar y en no estar”, concluyó con su testimonio.