¿Periodista Daniel Murillo está soltero o ennoviado? Esto reveló la figura de ESPN

Daniel Murillo vive en Argentina hace más de un año y medio por su trabajo en ESPN. Fotografía: Instagram Daniel Murillo. (Instagram)

Hablar de su vida privada en público no es algo que acostumbra el periodista Daniel Murillo, pero durante esta semana hizo una excepción.

LEA MÁS: Daniel Murillo, periodista tico de ESPN, presume cómo la vida lo consiente en Argentina

La exfigura de Deportes Repretel y actual fichaje de ESPN reveló si su nueva vida en Argentina la disfruta ennoviado o soltero.

Murillo se refirió sobre eso en una publicación que hizo el jueves en su perfil en Threads, como parte de un comentario “casual” que hizo.

“Tenía mucho rato de no estar tanto tiempo soltero, y es más una opción que un problema, hoy disfruto y vivo más”, escribió Murillo en su revelador mensaje.

A pesar de lo bien que la está pasando sin compromisos, Dani no le cierra las puertas al amor.

“¿Solo? Eso nunca, ¿hasta cuándo? Hasta que la otra persona sepa”, agregó el guanacasteco.

Daniel Murillo hizo esta reveladora confesión en Threads sobre su estado sentimental. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Murillo enseñó su cuerpote de verano en pleno invierno argentino

Daniel lleva año y medio viviendo en Argentina, ya que el trabajo que le ofrecieron en ESPN era en el país suramericano.

Hasta donde sabíamos, Dani se fue de Costa Rica bien enamorado, pero al parecer, las cosas cambiaron con el tiempo y la lejanía lo terminó separando.

Eso sí, cuando Daniel se decida por buscar pareja, no le costará mucho; en Argentina el comunicador se está poniendo bastante guapo y musculoso.