Periodista Daniel Murillo reconoce que tenía un gran temor al irse a Argentina

Daniel Murillo vive un sueño realidad con su nuevo trabajo en ESPN. (Instagram)

Daniel Murillo lleva poquito más de un mes viviendo en Argentina, luego de aceptar un trabajo en ESPN que lo obligó a dejar Costa Rica e irse al país suramericano.

Aunque la oferta de trabajo fue un sueño hecho realidad, el experiodista de Repretel no se fue del todo feliz al país del tango debido a un gran temor que tenía.

Sobre eso, el periodista deportivo habló el martes por la noche en su Instagram, tras responder varias preguntas que le dejó la gente en la popular cajita que él puso en las historias.

Murillo confesó que su principal miedo de irse a vivir a Argentina era por el tema de la comida, ya que él debe seguir una dieta especial libre de gluten.

Daniel Murillo habla de su principal miedo por irse a Argentina

“Era uno de los temores que más tenía en cuanto a la comida, la variedad y demás”, dijo Daniel ante la pregunta de cómo le había ido con la comida y de si le hacía falta la cocina costarricense.

El presentador de SportsCenter Centroamérica dijo que, por dicha, se logró adaptar muy bien y reveló que hasta gallo pinto cocinó en la tierra del tango.

“Me he adaptado superbién. Yo no como gluten y he encontrado muchísima variedad de productos, muchísimos sustitutos e incluso del tema fuerte que es la carne, pero uno puede combinarla con pollo y salmón, con vegetales y demás. Se consigue de todo. ¡Hasta ya hice mi primer gallo pinto!”, continuó Daniel.

El experiodista de Deportes Repretel dijo que tomó la decisión de cocinar mucho en su casa para tener cosas que le gustan y que puede comer.

Daniel también habló de los precios de las cosas respecto a los de Costa Rica y dijo que Argentina no es un país caro y mucho menos si se compara con este terruño.

Daniel Murillo dejó Deportes Repretel a mediados de febrero.

Mencionó también que se siente más cerca de Costa Rica con un buen café de aquí, por eso en su casa eso no le puede faltar, así como tampoco un buen libro para leer.

Murillo renunció a Repretel a mediados de febrero y tuvo que correr para vender algunas de sus cosas porque pocos días después se subió al avión que lo llevaría a su nuevo hogar.