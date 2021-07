Periodista de Buen día: "Por mi mente no pasó dejar de trabajar"

Thais contó que desde que llegó al canal sintió como si nunca se hubiera ido. Instagram Thais contó que desde que llegó al canal sintió como si nunca se hubiera ido. Instagram

Este martes por la mañana los televidentes de "Buen día" se llevaron la sorpresa de volver a ver en la pantalla a la periodista Thais Alfaro.

Sobre todo porque en el programa "De boca en boca", del mismo canal, habían mencionado (casi como un rumor) que ella habría pensado en no volver a Teletica.

La comunicadora tenía cuatro meses de estar fuera después de convertirse en madre en agosto del año anterior, pero ya le tocó separarse de su pequeño Jonathan Josué para regresar a sus labores en canal 7.

Thais nos dijo que nunca pensó en dejar de trabajar por más duro que fuera dejar a su pequeño de 4 meses en casa. Más bien estaba muy emocionada por reencontrarse con sus compañeros.

"Por mi mente no pasó dejar de trabajar ni tampoco (está) dentro de nuestras posibilidades en este momento. Yo trabajo desde los 17 años entonces siento que también es bueno para mí salir, trabajar y regresar con energía para ver a mi bebé", dijo.

El pequeño Josué recién cumplió 4 meses y según contó su mamita es muy dormilón.

Su mamá, Yorleny Cordero, es quien cuidará al pequeño mientras Thais y su esposo, el también periodista Jonathan Villareal, estén trabajando. Por eso dice sentirse muy tranquila, sabe que lo deja en las mejores manos.

Más carreras en la madrugada

La mamá periodista contó que lo más difícil –hasta el momento– es volver a hacerse a la idea de madrugar. Ahora le tocará bañarse a las 4:30 a.m. para estar en La Sabana antes de las 6 a.m.

Este martes el pequeño Josué se salvó porque su papito se podía quedar un rato más con él y no le tocó baño tan temprano; sin embargo, de ahora en adelante deberá tocar el agua poco antes de las 5 a.m. para que su abuela lo reciba bien fresco.

"He estado tranquila, pero igual le paso escribiendo a mami que cómo está (Josué) o si ha llorado pero me dice que ha estado dormido. Cuando veo las fotos que me manda sí me da un poco de nostalgia, pero me emociona que falta poco para ir a comérmelo a besos", agregó Thais.

La presentadora dijo además que su deseo es seguirle dando lactancia exclusiva a su bebé y que por eso ahora debe jalar un bolso más al trabajo para recoger la "comidita" de Josué.

A la periodista le tocó presentar junto a sus compañeros Jorge Vindas, Viviana Calderón y Luis Carlos Monge.

En cuanto al regreso de sus labores, la guapa presentadora mencionó que se sintió como en casa desde el primer momento pues tanto los maquillistas, camarógrafos y compañeros de redacción la acogieron con mucho cariño.