Periodista de Buen día reveló qué no le puede faltar ahora en su etapa de embarazo

Carolina Monge, de Buen día, sabrá muy pronto si tendrá un niño o niña

Por Silvia Núñez
Carolina Monge, periodista de Buen día
Carolina Monge, periodista de Buen día (redes/Instagram)

Carolina Monge, periodista de Buen día, está disfrutando mucho su nueva etapa como embarazada.

Según contó, actualmente, su bebé tiene 18 semanas de gestación, aunque su pancita casi ni se nota.

“Hemos crecido hacia lo ancho y la pancita es como la mitad de un melón”, contó en sus redes.

El próximo viernes ella y su esposo se enterarán si tendrán una niña o un niño, por lo que están muy emocionados.

La reportera de canal 7 además confesó cuál se ha vuelto su comida favorita en estas primeras semanas de embarazo y que, de hecho, no le puede faltar en su bolso.

Carolina Monge, periodista de Buen día
Carolina Monge, periodista de Buen día, está disfrutando mucho su embarazo. (redes/Instagram)

“No me falta la soda con limón. De hecho, tengo un limón en mi escritorio y ando otro en el bolso”, contó.

Caro nos había contado que, contrario a la mayoría de embarazadas, ella es de las que prefiere enterarse de primero el sexo de su bebé para luego darles la noticia a sus familiares, por eso el día del evento de la revelación los sorprendidos serán ellos.

