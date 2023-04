Periodista de Calle 7 reveló por qué estuvo más de un mes fuera de la pantalla

Joshua Quesada es uno de los periodista de Calle 7. Facebook

Hace días que el periodista Joshua Quesada brillaba por su ausencia en el programa Calle 7 y ya reveló por qué estaba tan alejado de la pantalla.

El comunicador regresó la semana pasada luego de más de un mes fuera, porque estaba incapacitado.

Resulta que tuvo una lesión en su rodilla y tuvieron que operarlo. Las primeras semanas no podía ni caminar.

“No fue sencillo dejar de golpe mi rutina, las carreras del día a día y mi pasión, pero si algo me enseñó este proceso es a mantener la calma ante las situaciones que no puedo controlar”.

Al comunicador lo operaron de la rodilla derecha hace más de un mes.

“Claro, las últimas semanas no hubieran sido lo mismo sin mi familia, que desde mi operación y hasta la recuperación me dieron su amor incondicional, sin mis compañeros y amigos que preguntaron por mí y, por supuesto, sin la licenciada Marta, que con su paciencia, conocimiento y profesionalismo, literalmente me puso a caminar”, contó en su cuenta de Facebook.

Quesada trabajó antes para canal 8 de Multimedios y para canal 11 de Repretel.

Por cierto, en su agradecimiento por tanto chineo que recibió no mencionó a la periodista María Fernanda Quirós, hija del exfutbolista Ricardo Chacón, con quien tenía una relación desde el 2021, y revisando las redes de ambos, ya desaparecieron las fotos que tenían juntos; es decir, otra pareja más del medio que ya no está junta.