Periodista de canal 7, Álvaro Sánchez, se accidenta minutos antes de salir al aire en Telenoticias

Álvaro Sánchez es periodista de sucesos, judiciales e investigación de Telenoticias. (Instagram)

El periodista de Telenoticias, Álvaro Sánchez, sufrió un accidente este lunes, minutos antes de salir al aire en la edición de las 7 de la noche de Telenoticias.

De esa manera lo informó este martes Teletica por medio de su sitio web, a través del cual explicaron que el incidente se produjo mientras el comunicador cubría la inundación que se presentó frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro.

Según relató Sánchez fue cuando intentaba brincar una malla que le ocurrió el accidente, que terminó con su mano derecha vendada y una gran carrera para poder asumir el pase en vivo para el noticiero.

“Cuando me iba a tirar a la acera del otro lado, no sé cómo, en la verja, cuando suelto mi mano, las rejas tienen como un rombo arriba que es filoso, por uno de los lados pasé la palma de mi mano y me hice una cortada, más o menos profunda, grandecilla”, dijo el experimentado periodista de sucesos de Telenoticias.

Contó que al momento del accidente le faltaban tres minutos para salir al aire y que como en el lugar había presencia de Cruz Roja debido a la inundación, entonces lo atendieron y lo vendaron.

Álvaro Sánchez salió vendado en media transmisión en vivo. (Cortesía Telenoticias)

“Cuando salí de la ambulancia vi que estábamos en vivo, pedí el micrófono y salimos. Me dijeron que tratara de tener la mano en un ángulo de 45 grados, hacia arriba, por el sangrado, por eso salí así en la transmisión”, mencionó Sánchez.

Al final, el comunicador tuvo que ir al Hospital del Trauma y, debido a la magnitud de la herida, fue necesario que lo cosieran.

“Un accidente incomprensible para algunos, tonto para otros, pero ese es mi trabajo y siempre lo he hecho así. La idea era llegar a transmitir, no parecía nada de otro mundo lo que estaba haciendo; pero, tal vez, la edad le juega a uno la pasada”, afirmó.