Periodista de canal 8 tiene una doble vida en televisión

Al periodista Paulo Contreras solemos verlo muy serio cuando sale en el noticiero Telediario de canal 8, de Multimedios, pero lo que muy pocos saben es que él tiene una doble vida frente y detrás de cámaras.

Él tiene poco más de un año de salir en la edición estelar, de las 8 p.m., dando las noticias de sucesos y además, se ha caracterizado por ser uno de los periodistas que más pachos le han pasado cuando está en vivo.

A pesar de los momentos graciosos que le han ocurrido le ha tocado aguantarse la risa y mostrarse serio cuando está transmitiendo la noticia.

Sin embargo, cuando está haciendo cámaras en otro programa que dan ahí mismo en el 8 sus carcajadas es lo que más sobresalen y no importa si ser ríe en un tono muy alto.

Y es que Paulo es quien está a cargo de las tres cámaras con las que se graba ¡A cachete!, programa de su colega Luis Carlos Monge. Aunque él no se ve en este programa sus risas son parte de las características del espacio.

Por eso lo de su doble vida, porque en un programa sale todo serio mientras que en el otro más bien dice que le pagan por reírse.

“Entre mis amigos, fuera del círculo de los compas de ¡A cachete!, si les paso mandando audios de mi risa porque les da gracia mi risa; entonces, la seriedad es solo cuando estoy en el noticiero”, aclaró.

Colecciona pachos

Y es que han sido tantos los pachos que le han ocurrido a este periodista durante el noticiero que los está recolectando y los comparte en su cuenta de TikTok @paulo.contreras.

El último que le ocurrió fue a inicios de este mes cuando estaba informando sobre la llegada del nuevo ministro de Seguridad, Mario Zamora, a la institución y desde un vehículo que iba pasando detrás suyo gritaron: “¡Hola, mami, soy un marihuano!”. Todo eso se escuchó clarito en la televisión.

“Uno ahí en el momento la controla (la risa). Por ejemplo, este último que me pasó del marihuano, en ese momento mandé la nota al aire y me exploté de risa. Eso no queda grabando porque ya estábamos con la nota al aire o, por ejemplo, cuando nos gritaron ‘ricos’ al camarógrafo y a mí, eso si fue un pregrabado, entonces, por eso ahí si me vi muerto de risa, pero eso tampoco salió al aire, pero sí uno trata de controlarse cuando me pasan cosas así”, dijo.

Para la romería del año pasado también le ocurrió un momento bien incómodo, pero a la vez vacilón, pues cuando estaba dando el reporte del paso de los romeros un joven se detuvo a su espalda y le dio un beso de forma inesperada.

El romero primero saludó a la cámara y después le dio el beso en el hombro derecho y siguió su camino. Sus compañeros que estaban en el set, en ese momento, Natalia García y Michael Soto, lo empezaron a vacilar con que era beso de bendición.

“El muchacho que me dio el beso después me escribió a mis redes y me dijo que es que él quiere ser periodista y se emocionó mucho cuando vio la cámara y que por eso me dio el beso en el hombro en el momento que pasó. Antes que todo me escribió para disculparse y que esperaba que yo no me hubiera molestado, que fue por el vacilón del momento. De hecho, seguimos en contacto en redes sociales”, contó.

Frente a la cámara de Telediario le toca aguantarse la risa. Instagram

Antes de trabajar en el canal 8, Paulo estuvo un tiempo en Giros de Repretel y en Extra Tv 42, pero aseguró que es hasta ahora que le ocurren pachos que, al menos, queden registrados en la cámara.

“Yo soy una persona con mucho sentido del humor y todo me lo tomo en vacilón, siempre y cuando le que me digan sea con respeto por supuesto, y no he sentido, por lo menos al día de hoy, una falta de respeto. Si me ha pasado fuera de cámaras faltas de respeto por parte de la gente y ahí lo que uno si tiene que hacer es mejor quedarse callado o seguir la corriente, pero no bajarse al nivel de ellos o bien cuando pasan gritando ‘prensa canalla’ cuando ven que hay prensa”, mencionó Contreras.

Al mando de la orquesta

Y bueno, mientras en Telediario le toca aguantarse la risa en ¡A cachete! puede soltar la carcajada cuantas veces quiera.

Precisamente, este próximo viernes 2 de junio regresa el espacio de entrevistas de Luis Carlos, el cual hacen juntos desde que lo grababan primero para redes sociales en el 2019.

Este viernes regresa ¡A cachete! con su tercer año de entrevistas por canal 8. Cortesía

Fue en abril de 2020 cuando lo empezaron a transmitir por canal 8 y cuando se empezaron a notar más las carcajadas del periodista, quien siempre está detrás de cámaras.

“Yo fui en algún momento el único de las risas cuando no podíamos invitar gente (por las restricciones sanitarias); entonces, solo yo me escuchaba y a mucha gente le gustaba el hecho que saliera alguien ahí riéndose en aquellos primeros programa de pandemia y ya al tiempo empezó a ir más gente. Pero si, siempre resalta la risa de uno, pero sí, la mayoría de las veces la risa me sale natural, a veces hay salidas de Luis Carlos que uno tal vez no se espera y a parte me toca llevar como el mando de la orquesta, porque hay que decirle a los invitados que aplaudan o reírse para que ellos se rían”, explicó.

En el programa de este viernes de ¡A cachete! la invitada será Adriana Durán.