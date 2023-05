Periodista de Multimedios confesó que odiaba el periodismo por culpa de su papá

Gustavo Retana siguió los pasos de su reconocido tata. Facebook Multimedios.

Un periodista de Multimedios hizo una confesión que sin duda dará de qué hablar.

Se trata de Gustavo Retana, quien es coordinador y presentador del programa Alerta 8, de Multimedios.

A él le realizaron una entrevista en el noticiero Telediario, del mismo canal y confesó que antes odiaba el periodismo, debido a que gracias a esta profesión, su padre, el reconocido estadígrafo deportivo del mismo nombre, estuvo poco presente en su infancia.

“Yo odiaba el periodismo, me ha dado grandes satisfacciones, pero me quitó un padre. No entendía por qué, renegué mucho, mi papá tenía tres o cuatro trabajos siempre en prensa. Pasé una infancia donde no recibí elogios de mi padre”, señaló al noticiero.

Agregó que al no tener tanta supervisión ni guía de su tata, se empezó a ir por el lado de la fiesta, pero aun así siempre fue muy responsable con el brete.

A pesar de eso y como dicen por ahí que “lo que se hereda, no se hurta”, Tavo siguió los pasos de su tata y se convirtió en periodista y se ve que le ha ido muy bien, ya que ya lleva más de 20 años de carrrera en las áreas de sucesos y deportes.

A Retana se le puede ver de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m. en la pantalla de Multimedios Canal 8.