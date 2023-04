Periodista de Multimedios defendió a sus colegas de Teletica ante críticas en redes sociales

Esta imagen de los presentadores de Buen Día ha sido muy criticada en redes sociales.

El periodista Sergio González demostró señorío y ser un buen colega al defender públicamente a los presentadores de Buen Día, quienes han sido siendo fuertemente criticados en redes sociales.

Resulta que, desde hace unos días, circula una imagen en donde aparecen Omar Cascante, Thais Alfaro, Carolina Monge y Rándall Salazar bien pegados al celular mientras la cámara los enfoca.

En la web, la foto generó críticas debido a que algunos señalan que no es posible que no puedan interactuar entre ellos y se enfoquen en el teléfono en medio programa.

Sin embargo, Sergio salió al paso de los comentarios y dio su opinión de lo que pudo haber pasado, a pesar de que Buen Día es competencia en franja horario de La Revista, programa para el que trabaja en Multimedios.

“Esta imagen ha circulado hoy por todo lado. He visto periodistas, comunicadores, productores y gente que trabaja en esta industria majándonos la manguera. Somos tan poquitos y nos ponemos en esto. Trabajo en un programa que se enfrenta a Buen Día directamente, cada quien con su público, pero hay que destacar que ese formato tiene una sección de saludos, con eso inicia, y cuando captaron esta imagen estaban en eso, leyendo lo que la gente les envía”.

Sergio González tiene toda la razón en su mensaje. Cortesía

“No entiendo a veces la ganas de criticar o destruir un producto, ojalá que todos los periodistas y comunicadores que ‘arriaron’ duro, no cometan errores. Este país es muy pequeño y no, no es que quiera trabajar en canal 7, soy feliz donde estoy, con mis jefes y el gran equipo que es canal 8, en Teletica comencé a los 17 años y me trataron como los grandes, pero somos muy poquitos medios para prestarle atención a una captura de pantalla y destruir al de a la par”, aseguró González en sus redes sociales.

La verdad es que tiene mucha razón porque, como es bien sabido, el tico es bueno para serruchar el piso, pero también para sacar de contexto algunas cosas.