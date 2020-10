"Hoy (miércoles) una señora se me acercó en San José para preguntarme sobre mi orientación sexual, aunado expresó admiración por mi trabajo. Cuando le respondí que sí era gay, me dijo que le apenaba mucho porque tenía otra percepción sobre mí y que esperaba lo contrario. Le pude responder con seguridad, porque hoy me siento feliz y muy agradecido por lo que soy y por cómo Dios me hizo, sin importarme lo que otro pueda pensar.