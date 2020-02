Hace una semana, también un miércoles, vi en la aplicación de bomberos que se había quemado una casa cerquita del canal y me fui para allá. Cuando estaba en la transmisión escuché ruido adentro, me dijeron que no había nadie en la casa y por eso me extrañó, así que cuando uno de los muchachos salió lo entrevisté, pero él parece que no se percató que era para la televisión y estuvo tranquilo y bromeando. Cuando terminamos la transmisión salieron otros más, así que los seguimos y nos empezaron a tirar piedras y escombros por dicha en el canal tuvieron malicia y llamaron a la Policía, que los detuvo cerca de la Contraloría.