“Por una bendita distracción con el teléfono, por las las tensiones del trabajo sentí que golpeé algo en seco, pensé que había sido un bache o algo así y seguí, no escuché nada y seguí cuando un carro me alcanzó y me dijo que por qué había hecho eso, que maté a un perrito, no sabe cómo me sentí cuando me dijo eso porque yo no me di cuenta de nada”, contó el también músico.