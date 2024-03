Periodista de Multimedios Sergio González y ministro de Comunicación ya no son novios

El periodista Sergio González, canal 8 de Multimedios, tuvo una relación con el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. (Instagram)

La relación amorosa entre el periodista Sergio González, de canal 8, y Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, llegó a su fin.

Una fuente allegada a la expareja nos confirmó que su noviazgo terminó hace poco más de una semana y que no habría vuelta atrás.

Ninguno de los dos ha querido referirse al tema, pero días atrás les contamos que el presentador de Telediario al minuto, noticiero de Multimedios, borró de sus redes sociales todas las fotos que tenían juntos lo que evidenciaba que se acabó el amor entre ellos.

Nos contaron que en estos días Sergio fue visto con Fabiola Herra en una cafetería cercana al canal donde estarían hablando de la ruptura, pues su compañera de La Revista se ha convertido en su confidente y es de las pocas personas que sabría las razones por las que terminaron.

Intentamos conversar con la figura del 8; sin embargo, solo nos dijo que se encontraba muy bien y concentrado en su trabajo como director de La Revista.

LEA MÁS: Conocido periodista aclara que no es él quien sale tratando de ligar en Tinder

Varios compañeros del canal le han preguntas si es cierto que ya no tiene pareja y, según nos contaron, Sergio lo que hace es esquivar el tema.

Rodríguez tampoco ha hablado del tema, pero en las últimas horas publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que asegura estar en paz con la decisión que tomó.

“Después de tomar una gran decisión, alquien me preguntó. ¿Eres feliz?. Y yo respondí: ‘feliz no, en paz sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, ahora estar en paz es mi gran necesidad’”, dice la publicación.

La pareja hasta lucía un anillo igual como símbolo de compromiso y respeto como parte de su relación.

Esta misma semana el presentador de Multimedios también salió a aclarar que un perfil que anda circulando en la plataforma para citas Tinder no es suyo sino que están utilizando su imagen para confundir porque él no anda en busca de pareja.