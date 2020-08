Vieras que tuve un susto porque hace como un mes y medio andábamos grabando en Pavas, fuimos normal, con todas las medidas de seguridad y demás. Pero a la semana empiezo a sentirme mal, con un dolor de glándulas, yo dije: ‘no pasa nada'. El martes ya me empiezo a sentir como cansada, yo no dije nada en mi casa para no alarmar a nadie. El miércoles ya sí fui donde la doctora del canal y ella me dijo que no le gustaban mis síntomas, porque yo tenía un calor interno, entonces me mandó a la clínica a hacerme la prueba y no me la hicieron, solo me incapacitaron. El jueves estaba presentando calentura, el viernes volví a ir a la clínica y ya por la calentura sí me la hicieron y gracias a Dios salió negativa.