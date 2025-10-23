Periodista de Noticias Repretel, hija del exfutbolista Ricardo Chacón, está lista para chinear

La periodista de Noticias Repretel, María Fernanda Chacón, está viviendo uno de los momentos más dulces y emocionantes de su vida: pronto se convertirá en mamá por primera vez.

La reportera de canal 6 es hija del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Ricardo Chacón, quien también se estrenará como abuelo.

María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel e hija del exfutbolista Ricardo Chacón, tiene siete meses de embarazo. (Cortesía/Cortesía)

Fer, como le dicen de cariño, está a la espera de dar a luz a una niña a la que llamarán María Pía.

Tanto ella como su esposo Ronald Céspedes, con quien se casó en diciembre de 2024, están deseando que pasen los días rápido para que llegue el momento de tener en brazos a su mejor regalo en esta Navidad.

La presentadora del noticiero de Repretel conversó con La Teja sobre esta hermosa etapa que la tiene llena de ilusión, amor y gratitud.

El exfutbolista Ricardo Chacón y exgerente de Liga Deportiva Alajuelense, es uno de los más felices con el embarazo de su hija María Fernanda. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué recuerda del momento en que recibió la noticia de su embarazo?

Mi esposo y yo ya lo habíamos conversado bastante y era algo que deseábamos mucho. Recuerdo que un domingo que estaba de guardia en el canal, me tocaba presentar la edición vespertina, empecé a sentir muchas náuseas, entonces creí que me iba a enfermar. El lunes llegué al trabajo, pasé todo el día con náuseas y ahí fue donde empezaron las dudas. El martes seguí igual y decidí ir a hacerme la prueba de sangre, el resultado me llegó en una hora y fue muy emocionante. Lloramos mucho de la felicidad.

- ¿Cómo le fue en las primeras semanas con los achaques o los antojos?

Me dio prácticamente de todo. La etapa de los achaques fue muy dura, estuve con vómitos 24/7, mareos, presión baja. De hecho, pasé incapacitada como un mes porque todos los días tenía que ir a que me vieran. Antojos no me han dado muchos, únicamente lo dulce.

- ¿Cómo le dio la noticia a sus papás?

Mis papás para esa fecha estaban en Honduras, cuando mi papá aún estaba con el Real España (donde fue director general hasta julio). Los llamamos y les dijimos que teníamos que presentarles al nuevo integrante de la familia y podés imaginarte. Los dos como locos.

Ellos han sido un gran pilar en todo este proceso, desde el primer día nos han ayudado y apoyado en todo. María Pía es afortunada de tenerlos como abuelos, están que cuentan las semanas para conocerla y chinearla.

María Fernanda Chacón y su esposo estaban deseando ser papás pronto. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Es el primer nieto de la familia?

Sí, es el primer nieto. Entonces todos están como locos. Es una niña muy, muy amada y esperada.

- ¿Qué le ha dicho don Ricardo al verla así embarazada?

Papi está feliz, muy ilusionado. Siempre que me ve le habla a María Pía y, por supuesto, está contando los días para ya tenerla aquí con nosotros.

- ¿Para cuándo está el nacimiento de María Pía? ¿Será cesárea o parto natural?

La fecha está para el 22 de diciembre, si Dios lo permite. De momento, todo está para que sea natural. Pidiéndole mucho a Dios para que todo salga de la mejor manera.

- ¿Cómo se ha sentido trabajando en estas últimas semanas de embarazo?

Por supuesto que el cansancio ya pesa, los pies se hinchan, la espalda duele, me ha dado mucho sueño, pero gracias a Dios he tenido un grandísimo apoyo de mis jefes y de la empresa, y eso, por supuesto, ha sido fundamental. Desde el primer día han estado pendientes de nosotras, de cómo me siento, de cómo estoy.

María Fernanda Chacón contó que su mamá es una de las que más la chinea en esta etapa de embarazo. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cuándo inicia la incapacidad por maternidad?

En teoría y, si Dios lo permite, me voy a finales de noviembre.

- ¿La han chineado mucho los compañeros de Noticias Repretel?

¡Sí, mucho! En realidad no puedo nombrar a nadie porque han sido muchísimas las personas que han estado pendiente. A veces me llevan uno que otro chocolate o helado.

María Fernanda Chacón es periodista y presentadora de Noticias Repretel. (redes/Instagram)

- Acaban de tener el baby shower con la familia, ¿es el primero que les hacen?

Sí, lo organizaron mi mamá, hermana y una prima. Ellas se encargaron de todo, fue sorpresa en realidad. Es el primero, pero sí tenemos planeadas otras actividades con amigos.

- ¿Ya tiene listo el cuarto de la bebé?

Sí ya. Ahorita nos quedan detalles pequeñitos, pero lo más grande gracias a Dios ya está.

- ¿Qué nos puede contar de su esposo, cómo está él a pocas semanas de ser papá oficialmente?

Mi esposo está muy feliz e ilusionado. Es algo que siempre habíamos conversado y a ambos nos ilusionaba muchísimo. Será una etapa de mucho aprendizaje para ambos.