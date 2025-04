Periodista de Noticias Repretel recuerda las dos veces que estuvo cerca del papa Francisco

Andrés Ramírez es uno de los periodistas de Costa Rica que pudo estar cerca del papa Francisco.

Andrés Ramírez, de Noticias Repretel, tuvo la oportunidad de estar muy cerca del papa Francisco en dos ocasiones y recordó con La Teja esos momentos, al confirmarse la muerte del sumo pontífice este 21 de abril, a sus 88 años.

El periodista fue uno de los ticos que estuvo en la cobertura de la visita de Jorge Mario Bergoglio a Panamá en el 2019 para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Esa fue la primera vez que lo tuvo muy de cerquita y que le tocaba cubrir una noticia así, por lo que la experiencia nunca la olvidará.

“Recuerdo que el papa llegaría al aeropuerto Tocumen de Panamá y haría un recorrido en el papa móvil por las vías principales de Ciudad Panamá. Ahí estaba yo desde la madrugada esperándolo, para tener la mejor imagen, el mejor material. Estuve con algunos colegas de acá y desde ahí nuestra experiencia cambió por completo.

“Tuve personalmente dos oportunidades de tenerlo muy cerquita: la primera de ellas al salir de una reunión oficial con autoridades panameñas, salió de frente a mí, la multitud con gritos, la emoción, los pelos de punta... Y ahí le dio la mano a Laura Brenes, nuestra colega, que estaba a la par mía en ese momento”, mencionó.

En esa misma cobertura también estuvo muy cerca del argentino cerrando su visita por el vecino país. En ese momento lo esperaron con una bandera de Costa Rica para intentar que los identificara.

“Rumbo a la catedral de Panamá vio nuestra bandera y nos saludó.. Tenerlo cerca fue increíble. Transmitía por sí solo una vibra de mucha paz, era un ser humano diferente en espiritualidad, se sentía esa energía”, agregó.

Lo visitó en Roma

Pero esa no es la única vez que lo pudo ver a pocos metros de distancia, en el 2023 viajó a España para sacar una maestría y aprovechó que estaba cerca para viajar a Roma.

En esa ocasión lo acompañaba su esposa y pudo verlo cuando salió a saludar en una de las ventanas del Palacio Apostólico del Vaticano.

“Pudimos verlo desde la ventana con saludos y anuncios durante las celebraciones regulares... Y también así de largo se sentía esa energía tan bonita (que emitía el santo padre)”.

Andrés contó que al enterarse de su fallecimiento no pudo evitar sentirse con “sentimientos encontrados”, pero a la vez con paz al saber que ya está descansado, “porque se le veía muy agotadito”.

“Es el papa que tuve cerquita y que ya no está, entonces eso humanamente eso genera un sentimiento de nostalgia, de tristeza. De repente también uno recuerda cada instante y cada momento de esas coberturas y con eso es con lo que me quedo, con lo que él transmitía, se sentía una paz, se sentía como una persona espiritualmente diferente y, por supuesto, que al enterarme de la noticia me embargaron todos esos sentimientos, de hecho me enteré de eso como a las 3:30 a 4 a.m. y pasé una hora sin dormir de estar leyendo, de estar viendo, compartiendo, ya no quería dormir más”, mencionó.

