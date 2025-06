Periodista de Repretel desafía el peligro y la altura con su talento que la lleva por los aires

Génesis Castillo Mora trabaja en Noticias Repretel desde hace tres años. Fotografía: Cortesía Génesis Castillo. (Cortesía/Cortesía)

Frente a las cámaras de Repretel, Génesis Castillo Mora presume su habilidad periodística para dar noticias económicas, pero fuera de ellas, la oriunda de Pérez Zeledón sorprende con un talento que desafía el peligro y la altura.

Desde hace tres años, Castillo trabaja en Noticias Repretel. Llegó al noticiero de canal 6 cuando tenía 20 años y, hoy, disfruta y agradece por la oportunidad de trabajar en lo que le gusta.

Su labor de periodista la combina con un talento que la mantiene alejada de la televisión, pero que sí lo presume bastante en sus redes y que le ha abierto puertas en un mundo muy diferente al de la comunicación: el artístico.

Génesis es una gran bailarina, pero distinto a la mayoría, de un tiempo para acá, lo de ella es bailar por los aires. Se llama danza aérea, explicó la periodista al hablar con La Teja sobre su habilidad hasta ahora desconocida.

“La danza aérea es muy amplia porque involucra las telas aéreas, que es mi fuerte, pero también liras (aros) y el pole dance, que es el más conocido”, comentó Génesis, quien ha sido parte del elenco de las “bailarinas aéreas” de espectáculos como El lago de los cisnes o El Cascanueces.

Génesis Castillo Mora practica la danza aérea en telas desde el 2020. Fotografía: Cortesía Génesis Castillo. (Cortesía/Cortesía)

Según nos contó, a eso evolucionó el gusto por el baile que siempre tuvo de niña, solo que en esos tiempos y hasta el 2020 lo suyo eran los bailes latinos “en piso” y la gimnasia rítmica.

“Siempre estuve en danza, en bailes latinos, contemporáneos. Hice gimnasia rítmica y siempre he estado en este mundo de la danza y me gusta muchísimo. Hace cinco años me incliné más por la danza aérea en telas”, confesó la valiente comunicadora.

Disciplinada por su mamá

Tuvo la suerte de que su mamá era instructora de gimnasios, entonces creció con mucha disciplina deportiva. Eso le ayudó a desarrollar las destrezas físicas para hacer todo lo que hace en las alturas y enrollada en telas; actos que dejan con la boca abierta a la gente.

“La flexibilidad y la contorsión son cosas que siempre me gustaron y entonces complementé eso con las telas y la danza aérea”, mencionó Génesis, hoy vecina del centro de San José, por su trabajo en Repretel.

La joven asegura que ella no va al gimnasio, pero sí hace entrenamientos de fuerza en su casa para mantenerse bastante tiempo en el aire.

Génesis Castillo Mora dice que hasta ahora no ha tenido ningún accidente mientras practica este singular deporte. Fotografía: Cortesía Génesis Castillo. (Cortesía/Cortesía)

“En realidad, el entrenamiento que se hace para la danza aérea es muy diferente al de un gimnasio, porque en este caso son ejercicios muy específicos. Hay que desarrollar mucha fuerza en el abdomen, en los brazos y tener equilibrio para no tambalearse”, explicó.

Si bien reconoce que hay cierto peligro en lo que hace, hasta el momento no se ha llevado el susto de una caída a varios metros despegada del suelo.

“Los profesores son muy responsables en el sentido de que si uno no tiene fuerza para un truco, no lo tiran al agua. Ahorita bailo a cinco metros de altura y sí me he llevado algunos sustillos por caídas, pero nada del otro mundo. Siento que también el tema de la danza es algo que se trae y siempre he sido muy animosa en ese sentido, refirió.

“Del proceso, en realidad, lo que más miedillo me da es cuando hacemos caídas desde muy arriba, pero cuando estoy a una altura muy alta, me tiro con los ojos cerrados. Es cuestión de confiar y seguir entrenando, porque en esto hay que ser constante”, agregó.

Génesis Castillo Mora hace unos meses durante una presentación en el Teatro Eugene O'Neill. Fotografía: Cortesía Génesis Castillo. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué le dicen sus compañeros?

Esa constancia la ha visto desafiada ahora como adulta debido al trabajo; sin embargo, aunque no ha sido fácil combinarlo, siempre salva el tiempo para estudiar (está cursando la licenciatura en Periodismo) y entrenar en casa.

En cuanto a lo que le dicen los compañeros de trabajo sobre eso que hace más allá del periodismo, mencionó que siempre causa curiosidad y, en ocasiones, hasta la molestan con eso.

“Mis compañeros de trabajo me molestan un montón, pero en el buen sentido. Las personas, cuando se dan cuenta, siempre recibo comentarios positivos. A veces entrevisto a algún economista que después me comienza a seguir en redes y se impresiona por eso que yo hago”, dijo.

Génesis Castillo Mora también fue parte de las bailarinas aéreas del espectáculo El Cascanueces. Fotografía: Cortesía Génesis Castillo. (Cortesía/Cortesía)

Génesis cataloga lo que hace como un deporte y más allá de lo impresionante que resulta para la gente ver sus movimientos en el aire, para ella, practicar eso la impacta en cómo se siente.

“Tiene mucho impacto en uno porque ayuda muchísimo para desestresarse del día a día porque uno como periodista siempre anda en un corre corre. Lo que más me han ayudado a mí las telas, es aumentar la confianza en mí misma, de que puedo lograr más cosas, de que uno es capaz y de que puede superarse”, finalizó.