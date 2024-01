Periodista de Repretel, Djenane Villanueva, reconoce algo sobre su nombre

Djenane Villanueva es una de las periodistas más conocidas del país. (Instagram)

Al contar sobre una linda y emocionante sorpresa que se llevó hace unos días con una televidente, la periodista Djenane Villanueva reconoció algo respecto a su nombre.

Villanueva es una de las periodistas de más trayectoria en el país, y su nombre es de los más complicados para pronunciar y escribir.

Ella misma reconoció que el Djenane es un nombre difícil, pero celebró que ya son varias las mujeres que en el país se llaman así.

Djenane Villanueva hizo esta curiosa confesión sobre su nombre. (Instagram)

“¡Qué bonito! Se me acerca esta chica para contarme que su mamá le quiso poner mi nombre, pero que lo escribió como lo escuchaba (me lo dicen de varias formas, jaja). Ya me ha pasado, y siempre me sorprende y emociona. Un poquito complicado el Djenane, aún así, ya somos varias”, escribió la presentadora de Noticias Repretel en Instagram.

La también corresponsal en el país de la cadena CNN en español compartió con el comentario dos fotografías: una junto a su tocaya en pleno centro de San José, y otra de la forma en que le registraron el nombre a la muchacha.

Djenane Villanueva se sorprendió con esta otra forma en que escribieron su nombre. (Instagram)

Yenani Jiménez Prendas llevaba bordado la joven en su gabacha de odontóloga; una manera de escribirlo bastante diferente a como lo hace la periodista de canal 6.