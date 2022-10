Periodista de Repretel flechó a la hermana de un compañero

Joseph Fernández y Sol Ramírez llevan siete meses de jalar.

Una vez más, el amor llegó a los pasillos de Repretel, aunque esta vez de una manera un poco particular.

Resulta que el estadígrafo de Deportes Repretel Joseph Fernández, le hizo números a la hermana de su compañero y colega Andrés Ramírez y desde hace varios meses le robó el corazón.

La muchacha en cuestión es la sicóloga Sol Ramírez, quien también tiene experiencia en televisión, pues durante un tiempo fue parte de una sección de salud mental en Multimedios.

“Esto sí es felicidad. Gracias por tanto cariño, respeto, lealtad, confianza, serenidad y paz. Te admiro tantísimo como te quiero. 7 meses perfectos”, escribió Sol en sus redes sociales luego de que ambos asistieran juntos al concierto de Daddy Yankee y se tomaran una fotografía.

Intentamos conversar con ellos pero nos manifestaron que de momento quieren mantener en privado su relación, aunque se les ve felices en la primera imagen que publican juntos en redes sociales.

Según supo La Teja, se conocieron por medio de una amiga en común y no por el trabajo de Joseph y Andrés, pero en dos toques se lo hicieron saber al comunicador, quien es muy cercano a Sol y la apoya en su relación.

Buen hermano

Andrés sí habló un poco de la relación de su hermana con su compañero.

-¿Lo tomó por sorpresa que su hermana estuviera saliendo con un colega?

Claro que sí... Al principio fue una sorpresa. No pasaba por mi radar, ni siquiera que se conocieran... Pero lo tomé muy bien, porque te hablo como hermano. Siempre que mi hermana esté contenta y feliz, yo también lo estaré.

-¿Cómo es la relación entre usted y Joseph?

-Él y yo fuimos compañeros en Canal 9, cuando iniciábamos nuestras carreras en medios por allá del 2011. Siempre me pareció un profesional muy serio con su trabajo. Obviamente no teníamos mucha cercanía porque él cubre deportes y yo noticias, y los horarios son muy distintos.

-¿Le incomoda saber que un colega es novio de su hermana?

-Para mí no es incómodo. Como te digo, obviamente no estaba en el radar, pero para nada que llega a incomodar. Lo que me hace sentir tranquilo es que mi hermana se siente muy bien, está feliz, y eso es lo más importante para mí.

Ya ven, como dicen: “todo queda en familia” y en el 6 se lo tomaron muy a pecho ese dicho.