Periodista de Repretel heredó a su bebé recién nacido algo que guardó por más de 35 años

Andrés Ramírez, periodista de Noticias Repretel, recibió en sus brazos a su primer hijo Gabriel, este 31 de octubre de 2024.

El periodista Andrés Ramírez, de Noticias Repretel, se acaba de estrenar como papá y decidió heredarle a su hijo algo muy especial, tanto así que tiene más de 35 años en su familia.

Gabriel nació el pasado 31 de octubre y tiene como locos no solo a sus padres sino también a sus abuelos.

Precisamente, ese detalle que ahora es de Gabrielito fue primero de su abuelo paterno, don Fernando Ramírez, quien también se está estrenando con ese título.

El reportero de canal 6 contó que cuando su papá era soltero recibió una cobija como regalo de una hermana quien, en ese momento, se iba del país.

Él la conservó con mucho cariño y cuando se convirtió en papá, en 1990, precisamente del comunicador, se la heredó.

“La cobija le acompañó hasta su vida de casado con mi mamá, cuando apenas se habitaban los barrios de Paso Ancho, a finales de la década de los 80. Ni circunvalación sur estaba terminada en ese momento. Cuando nací yo, en julio de 1990, me la heredó. No podía ser de otro color: rojinegra... Y ya más grande, siempre visualizamos que esa cobija pasaría a su nieto, para conservar una linda herencia”, relató.

Gabriel Ramírez es el hijo del periodista Andrés Ramírez, quien aparece arriba con la misma cobijita.

A pesar de que han transcurrido más de tres décadas la cobija sigue casi intacta, pues nunca se destiñó ni se dañó después de tantas lavadas.

“Ahora, en noviembre de 2024, la cobija cubre con calor a Gabriel.. Ya es de él. No es cualquier calor, es el de su abuelo y el de su papá juntos. No es cualquier cobija, es la que lleva el antecedente de un papá presente con sus hijos.. No es cualquier foto, es una que representa una linda historia de amor familia”, agregó.

Andrés Ramírez de Noticias Repretel está que no se cambia por nadie

Ramírez está que no se cambia por nadie, pues está muy feliz con su nuevo rol de papá y de ver a su pequeño con la misma cobijita que él lo calentó por tantos años.