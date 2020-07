No sé qué fue lo que pasó, no es una enfermedad en específico, pero ahora me cuido del corazón y de la presión, que siempre tuve problemas y eso provocó que algunos órganos se hicieran más grandes de lo normal. Me di cuenta cuando me empecé a hinchar, yo le decía al médico de Emergencias que me hinchaba y no me creía, pero ya después vieron que sí era cierto porque casi no orinaba y me metieron al hospital.