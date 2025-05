Periodista de Repretel se llevó su primer golpe a puño cerrado por una insólita razón

El periodista de Repretel, Felipe Loaiza, contó el viernes que esta semana se llevó su primer golpe a puño cerrado por una razón que cuesta creer y hasta es motivo de risa.

Felipe Loaiza es periodista de Repretel y regidor en el Consejo Municipal de Paraíso, en Cartago. Fotografía: Cortesía Felipe Loaiza.

“Mi primer golpe a puño cerrado en la vida. Esto me pasó el martes, pero hasta hoy (el viernes) pude subirlo”, escribió el comunicador en Instagram.

Loaiza, quien trabaja en Las Historias –antes Informe 11: Las Historias– mostró el video de la situación tan sin gracia que vivió y por la que terminó gorreado.

Contó que él es regidor municipal en el Consejo Municipal de Paraíso, Cartago, y en la sesión del martes pasado las cosas se pusieron violentas.

“Es más, hasta golpes hubo”, dijo al mostrar el video de lo que le sucedió para terminar golpeado.

“Lo que estaba haciendo era sacando el bulto e hice como fuerza porque se quedó pegado en la curul y donde lo jalé fuerte, me dí con ganas”, relató.

¡Periodista de Repretel se llevó un puñetazo!

El video muestra el momento exacto en el que Felipe intenta jalar el bulto, pero el brazo se le resbala y su propio puño fue a dar a su cara.

“Me dolió la nariz, me quité los lentes y me tapé la cara de la vergüenza de que alguien me haya visto”, terminó.