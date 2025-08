Periodista de Repretel se tatuó en el brazo a la Virgen de los Ángeles por una increíble razón

Carlos Chinchilla es un gran devoto de la Virgen de los Ángeles. Fotografía: Cortesía Carlos Chinchilla. (Cortesía/Cortesía)

Desde hace dos años, el periodista deportivo de Repretel y Monumental, Carlos Chinchilla, lleva en la piel a la Virgen de los Ángeles.

LEA MÁS: Carlos Chinchilla, periodista de Repretel, se casó este sábado, ojo los detalles de la boda

El comunicador se tatuó a La Negrita en su brazo derecho no solo porque es un gran devoto de la Patrona de Costa Rica, sino para honrar el legado de su abuelita paterna.

Chinchilla contó que desde que tenía 7 años, su abuela le inculcó la devoción a la Virgencita y cuando la señora falleció le sucedió algo difícil de creer que lo hizo tomar la decisión de tatuarse la imagen.

Carlos Chinchilla lleva con mucho orgullo en su brazo el tatuaje de La Negrita. Fotografía: Cortesía Carlos Chinchilla. (Cortesía/Cortesía)

“Cuando mi abuela falleció, no fui al entierro, me quise quedar en mi casa porque la quería recordar a ella como era. Esa misma noche cuando me voy a acostar, de verdad recuerdo esto como si fuera ayer, vi en la esquina de la ventana de mi cuarto la figura de la Virgen pero con la cara de mi abuela y tomé eso como que mi abuela se había pasado a despedir. Tengo eso tan grabado que le sumó gran significado a esta idea de hacerme un tatuaje de la Virgen de los Ángeles”, contó Carlos a La Teja.

Según dijo, la imagen que se tatuó en un estudio de Tibás es prácticamente la misma que observó aquella noche y es reflejo de la mayor herencia que le pudo dejar su abuelita.

LEA MÁS: Periodista de Repretel se fue de luna de miel a destino que enloquece a los ticos

“Ella siempre me inculcó ser devoto a la Virgencita de los Ángeles. Siempre íbamos a la basílica un fin de semana antes de cada 2 de agosto, no de romería, pero sí a visitarla. Ha sido una de las mejores herencias que me pudo dejar, porque yo, aún tan pequeño, pude captar eso y cuando tuve la idea de hacerme un tatuaje, pensé en hacerme algo que tuviera un significado ligado a mi abuelita. Este tatuaje me recuerda a ella (a su abuela) pero también a la Virgencita, a quien adopté como uno de mis mayores apoyos de la vida”, refirió.

Carlos Chinchilla se hizo el tatuaje hace dos años en un estudio de Tibás. Fotografía: Cortesía Carlos Chinchilla. (Cortesía/Cortesía)

Carlos tiene tres tatuajes, todos se los hizo el mismo día. El de la Virgencita fue primero, luego en el brazo izquierdo tiene otro de una alas con una corona –en honor a su abuelo materno– y también se tatuó un 11:11 en el antebrazo.

¿Por qué en el brazo?

El comunicador deportivo explicó que eligió tatuarse a La Negrita en la parte alta del brazo derecho porque tiene un sentido más personal y no lo exhibe comúnmente, pero en el gimnasio el detalle se deja ver por el tipo de ropa que usa, lo que llama mucho la atención de la gente.

“Precisamente, lo hice ahí porque es algo más personal, pero a veces cuando voy al gimnasio se ve y se me acerca la gente y me dice que qué bonito detalle y me preguntan el significado y yo les digo que es por mi abuela y por la devoción que tengo en la Virgencita”, afirmó.

Su devoción y fe en La Negrita es tal que no solo se refleja en su piel. En el interior de su carro anda una imagen similar a la que tiene tatuada y en el exterior del vehículo tiene un adhesivo de la Virgencita.

Carlos Chinchilla también anda un adhesivo similar a su tatuaje de la Virgencita de los Ángeles en el carro. Fotografía: Cortesía Carlos Chinchilla. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Periodista de Repretel comparte fotos de su boda a un mes del “sí, acepto”

Como creyente y fiel devoto, Carlos hará la romería hacia la Basílica de los Ángeles, y este año la caminata será muy especial, porque será la primera vez que vaya casado.

Él pasó a la vida seria hace tres meses y aprovechará la actividad religiosa para encomendar su matrimonio a la Virgencita de los Ángeles.