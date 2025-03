Periodista de Repretel trabajó en algo que no cualquiera puede hacer antes de llegar a la televisión

Fabricio Quirós Zúñiga tiene 26 años y desde hace siete meses trabaja como periodista en Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía de Fabricio Quirós Zúñiga. (Instagram/Instagram)

Antes de trabajar en medios informativos y llegar a la televisión, el periodista Fabricio Quirós Zúñiga breteó en algo que cuesta creer y que no cualquiera puede hacer.

El vecino de Guadalupe de Cartago, de 26 años, llegó a Noticias Repretel hace siete meses, tras su paso por medios como Monumental y Teletica, en los que fue pasante.

Pero mucho antes de dar sus primeros pasos en el periodismo, Fabricio trabajó, durante siete años, en el hospital de Cartago, en labores de microbiología.

Quirós sacó un diplomado en esa carrera antes de decidirse a estudiar Periodismo, y las razones del porqué transitó por la medicina antes que por la comunicación, las abordó en una entrevista con La Teja en la que habló sobre quién es él.

¿Cómo es eso de que estudió Microbiología?

Mi mamá tenía una amiga que era periodista y me dijo que no estudiara eso porque no había trabajo. Entonces, recién salido del colegio, me hizo cambiar la idea que siempre tuve de estudiar Periodismo y estudié un diplomado en Microbiología que saqué en la UCR en dos años. Rápidamente, pude ingresar a trabajar con la Caja (Costarricense de Seguro Social), pero siempre me quedó esa idea de ser periodista. Empecé a llevar un curso de locución después y dije que la comunicación era lo mío y así resurgió el sueño de ser periodista.

Fabricio Quirós Zúñiga trabajó en microbiología antes de hacer periodismo. Fotografía: Cortesía de Fabricio Quirós. (Cortes/Cortesía)

¿Dónde trabajó con ese diplomado?

En el hospital de Cartago. Trabajaba en el laboratorio clínico tomando muestras de sangre, en las campañas de donaciones de sangre, en los análisis microbiológicos.

¿De dónde viene esa vena por las Ciencias de la Salud?

Fue un gusto que tenía, lo que pasa es que siempre era Comunicación primero, jugaba a que presentaba noticias y demás, pero siempre me gustó la salud. Nunca pensé en ser médico, pero sí me gustaba esa área.

¿Y en qué paró eso?

Está detenido, lo dejé de lado un momento y no les cierro las puertas tampoco, pero ahora estoy en lo que siempre quise.

Perfeccionista: Saludable: Familiar: Fabricio es de las personas a las que les gusta que todo les salga bien y cuando algo falla se enoja y se molesta mucho con él mismo. Hacer ejercicio es una de sus aficiones. Durante la semana se levanta a las 4 de la mañana para tener tiempo de ir al gimnasio y llegar a su trabajo a las 8. Compartir con su familia es algo que disfruta mucho. Él tiene dos hermanos mayores y tres ahijados y es papá perruno de Sami.

¿Entonces la tele siempre fue una aspiración?

Siempre me visualicé y soñé trabajar en televisión, pero soy de los que creen que todo llega a su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto.

Fabricio Quirós Zúñiga disfruta muchísimo de hacer ejercicio. Va al gimnasio de madrugada para que le dé tiempo de llegar a su trabajo en Repretel a las 8 de la mañana. Fotografía: Cortesía de Fabricio Quirós. (Instagram/Instagram)

¿Cómo se siente como periodista?

Estoy muy contento con lo que he hecho, pero en el periodismo todos los días hay algo nuevo para aprender. Estoy con la sección “De su lado”, en Noticias Repretel, y me ha gustado poder estar más cerca de la gente y conocer qué es eso que les está afectando y buscar una solución a los problemas hablando con las autoridades. A mí me gusta mucho la parte social.

“De su lado” es una sección emblemática del noticiero de canal 6, ¿qué significa tenerlo a cargo?

Es una sección que caracteriza a Noticias Repretel, se había dejado de hacer por un tiempo y fui yo quien hace un mes y medio le pidió a Randall Rivera que me diera la oportunidad de retomarla y él accedió. Me siento agradecido por la oportunidad que me dieron mis jefes porque es depositar la confianza en mí de una sección que ha sido ese estandarte del noticiero.