Periodista de Telenoticias da millonaria ayuda a familia que lo perdió todo en incendio

Don Gerardo Madrigal y Daniel Céspedes participaron en el especial de ¿Quién quiere ser millonario?.

Daniel Céspedes, de Telenoticias, se convirtió en un ángel para una familia vecina de Cot de Oreamuno en Cartago que lo perdió todo en un incendio hace un año.

Don Gerardo Madrigal recibió una millonaria ayuda por parte del presentador de noticias, con el que jugó en el programa ¿Quién quiere ser millonario?.

El periodista del 7 fue elegido por la producción para que se sentara en la famosa silla caliente junto a este humilde agricultor en el especial ¿Quién merece ser millonario?.

Fue en febrero de 2023 que este brumoso vio arder en llamas no solo su casita sino cuatro viviendas más propiedad de sus hijos, quienes vivían a su lado en un pequeño lote que adquirió años atrás.

Según contó don Gerardo, un corto circuito fue lo que acabó con todas sus cositas y con un carrito que con mucho esfuerzo había comprado junto a uno de sus hijos para andar vendiendo papa y cebolla de casa en casa. El día de la emergencia no les prendió el carro.

Para terminarla de hacer la tragedia hizo que le diera un pre-infarto y sumado a sus ataques de epilepsia no puede trabajar como quisiera.

Don Gerardo Madrigal trabaja como agricultor y jardinero y dijo estar muy feliz por la platica que se ganó gracias a la ayuda de Daniel Céspedes.

Gracias al apoyo del periodista de Teletica se logró ganar 12 millones de colones, que considera el mejor regalo de cumpleaños de su vida, pues precisamente este 14 de mayo llegó a los 54 años.

Por medio de la ayuda de otros ángeles ya han logrado levantar las paredes y el techo de las casas, que apenas y los protege de la lluvia y el viento, por eso los milloncitos son de gran de gran ayuda para todos.

LEA MÁS: Cada seis horas una casa se quema en el país, la más reciente ocurrió en Pérez Zeledón

Jugó por los niños

El presentador de Telenoticias nos contó que la historia de esta familia la eligió el Club de Leones y que, cuando se la contaron y los fue a visitar, no dudó en participar porque sabía que cualquier ayudita sería una gran bendición para ellos.

“Yo no nací en cuna de oro, pero nunca me faltó absolutamente nada. Y ver que hay niños que a veces pasan frío y a veces hambre me parte el alma. Nadie merece vivir en esas condiciones y menos los niños”, dijo.

Céspedes reconoció que al principio ambos estaban muy nerviosos de tener a su jefe, Ignacio Santos, pregunte que pregunte, pero que conforme fueron avanzando en la escalera dejaron a un lado el estrés para disfrutar del momento.

Así quedó la casita de don Gerardo y sus hijos producto del incendio. Todo lo perdieron.

Además, contó que desde su época del colegio no se pierde el programa y siempre había deseado participar, pero que jamás se imaginó que sería de una manera tan especial e inolvidable.

“Es una familia muy humilde que hace un año perdió su casa por un incendio y están tratando de levantarse y si en algo puedo contribuir me hace demasiado feliz. Él cumple años justamente hoy (martes) así que creo que le ayudamos a darle un muy feliz cumpleaños”, mencionó la figura de la matutina.

Cuando supo que había ganado 12 millones de colones el brumoso no aguantó el llanto.

Una salvadota para todos

Don Gerardo asegura que todavía está que no se la cree y más allá de pensar en la platica que se ganó no deja de pensar en la experiencia tan bonita que vivió, pues para él todo era nuevo.

Según contó, como siempre se ha dedicado al campo no conocía ni San José y mucho menos tenía noción de cómo se produce un programa de televisión.

Daniel y él decidieron retirarse en la pregunta número 13; es decir, tan solo les faltaba dos preguntas para ganarse el premio mayor de 35 millones de colones.

¿Cuál sitio arqueológico maya fue llamado por sus habitantes ‘Lakanha’ o ‘Lugar de las grandes aguas’?, fue la pregunta en la que ya no pudieron seguir jugar, pues no sabían que la respuesta era palenque y ya no les quedaban comodines.

“La última estaba muy difícil, yo estoy muy agradecido con lo que me gané; sin embargo, en esa última yo sabía que era esa, pero no nos animanos (a decirla). Danielito sinceramente es un ángel para nosotros, porque en realidad es así, nosotros no nos esperábamos esto, jamás, y mucho menos ese montonazo de plata”, dijo el brumoso, muy contento.

Si desea ayudar a esta familia puede comunicarse con ellos al 6312-6690 con Priscilla Madrigal.

Madrigal tiene seis hijos y aseguró que para hacer las cosas bien parejo decidió que le regalará 2 millones de colones a cada uno para que lo inviertan en su casita.

Las cinco casitas estaban pegadas una de la otra y ahora intentan levantarlas de nuevo.

Su idea es principalmente en ponerles el cielorraso y si alcanza forrar algunas de las paredes para que puedan protegerse más del frío.

Su hija Priscilla Madrigal, quien lo acompañó a las instalaciones de Teletica, también dijo estar muy feliz con la oportunidad que le dieron a su papá de participar y más aún que el periodista de Telenoticias les echara una manita.

“Para nosotros Daniel así como otra gente que se ha sumado a la causa, porque hemos pasado por muy duros momentos, han sido como ángeles en el camino en nuestra vida. Nosotros no tenemos un trabajo fijo, vamos todos los días al campo y hacemos rifas para sobrevivir así que esta platica es una bendición del cielo”, dijo.