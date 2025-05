Periodista de Telenoticias estuvo días sin caminar y vivió milagro al curarse de una hernia

Adrián Marín es uno de los periodistas de Telenoticias de canal 7. (Cortesía Adrián Marín /Cortesía)

Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos y eso lo sabe muy bien el periodista Adrián Marín de Telenoticias, quien ahora en el aniversario de Teletica recordó una vez más cuán agradecido está con todos los del canal por tenderle la mano en uno de los capítulos más duros de su vida.

El reportero del noticiero de canal 7 estuvo hace un año sin poder caminar varios días luego que a través de una resonancia magnética se confirmara que tenía una “hernia gigante en los discos de la zona lumbar”.

Según nos contó Adrián, todo empezó con un dolor de espalda “terrible” que por más medicamentos no se quitaba hasta que decidió ponerse en control médico.

“Estuve sin poder moverme como 15 días, el dolor era insoportable”, recordó.

Es ahí donde sus compañeros de Telenoticias y de otros departamentos se convirtieron en sus cuidadores y más de uno lo chineó llevándole comida hecha hasta por su mamá.

Adrián Marín asegura que sus compañeros del canal fueron fundamentales en su recuperación. (Cortesía Adrián Marín )

Marín, quien es hijo del humorista Adolfo “Opo” Marín, vive solo en un apartamento, por lo que sus compas de Teletica no dudaron en tenderle una mano.

“El médico me dijo que era urgente operar debido a la gravedad; sin embargo, nunca me hicieron la cirugía”, mencionó.

Eso fue en abril del año pasado y no es sino hasta ahora que él hace público tras experimentar un gran milagro en su vida.

La hernia desapareció

Cuando ya Adrián se pudo poner de pie le recomendaron hacer natación para aliviar un poco el dolor y para su sorpresa fue su salvadora.

“La natación rajado me salvó”, dijo.

Según recuerda, al principio le costaba un mundo entrar y salir de la piscina por el dolor, pero poco a poco le fue agarrando el gusto.

Adrián Marín aseguró que la natación lo curó de la hernia en su columna. (Cortesía Adrián Marín )

En ese entonces, sus jefes le dieron la oportunidad de quedarse haciendo teletrabajo mientras se recuperaba.

“Me fui sintiendo cada día mejor, pero puedo decirle que desde agosto del año pasado no he sentido ninguna molestia”, agregó.

Adrián contó que en los últimos exámenes ya no salía la gran hernia que los doctores insistían que había que operar y que hace un mes hasta regresó al gimnasio “eso sí, al suave”.

“La primera resonancia me la hicieron en abril, fui con Opo de hecho, duré un montón caminando, poniéndome la bata y todo para que me pudieran acostar en esa máquina, el dolor era insoportable. Al otro día de hecho no me pude levantar de la cama en todo el día, ni un momento. Y la segunda resonancia me la hicieron en octubre y ya el médico me dijo que la hernia no estaba, que se había secado, así me dijo. En abril me dijo que era urgente la operación y en octubre ya me dijo que no era necesario”, explicó.

Adrián estuvo haciendo teletrabajo un tiempo mientras se recuperaba. (Cortesía Adrián Marín )

Ni un segundo solo

Estar sin poder moverse y aguantando un dolor “insoportable” es algo que el comunicador no le desea a nadie, pero lo que más atesora de ese difícil momento de salud es que nunca se sintió solo.

“Yo regresé al canal como al mes siguiente, pero en serio, en el canal se comportaron espectaculares conmigo, no me dejaron solo ni un segundo, siempre estuvieron muy atentos y cuando regresé se alegraron mucho”, dijo muy contento.

Obviamente, su familia también lo ayudó mucho, en especial con llevar a su hijo Marcelo a clases de piano o a sus citas.

(Cortesía Adrián Marín )

De hecho, en agosto del año pasado pudo acompañar a su pequeño hijo a tocar a Estados Unidos, pues tenía un importante presentación en el Kennedy Center en Washington y otra en Nueva York.

“Fue algo tremendo (la noticia de la operación), era algo delicado, por dicha no ocurrió”, mencionó.

Marín ahora hace natación cuatro veces a la semana y asegura que eso fue lo que lo curó además de su fe en Dios.