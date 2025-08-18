Periodista de Telenoticias reveló un inesperado problema de salud y generó preocupación

Melissa Alvarado contó lo que le sucedió. (Instagram)

Una confesión de Melissa Alvarado, periodista de Telenoticias, generó inquietud entre los televidentes, pues reveló que recientemente “se le apagaron las luces”, un episodio que la tomó por sorpresa y que levantó dudas sobre su estado de salud.

“Queremos respuestas porque recibimos llamadas a la redacción de Telenoticias de qué fue lo que pasó en el entreno de ayer, Melissa”, dijo Juan Manuel Vargas.

Alvarado, antes de dar las noticias, dijo que se le apagaron las luces tras hacer una carrera de 32 kilómetros.

“Se me fueron un poco las luces, pero ya estoy bien. Yo pienso que fue un golpe de calor y esfuerzo porque nunca había corrido tanta distancia, pero aquí estoy, vine a trabajar firme”, confesó en vivo.

Por su parte, Yahaira Piña detalló que tenían una conversación pendiente, ya que ella cree que pudo haber sido un tema de hidratación.

“Conversación pendiente y un llamado de atención”, dijo Vargas.

La colocha, en su cuenta de Instagram, compartió varias fotos de su recorrido y escribió: “20 millas desbloqueadas. Madrugando, ruta compleja, mucho sol, golpe de calor y desmayo incluido”, detalló.

Edgar Brenes, novio de la comunicadora, dijo que se llevaron tremendo susto con el desmayo, pero que lo dio todo en la carrera.

“Vas a estar relista para la maratón y yo con el placer de acompañarte”, agregó.

