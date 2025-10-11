Periodista de Teletica celebra su debut como presentador en canal 7

Gabriel Pacheco Vega debutó como presentador en canal 7. Fotografía: Instagram Gabriel Pacheco. (Instagram/Instagram)

El periodista Gabriel Pacheco Vega celebró su estreno como presentador en canal 7, un momento que recordó sus sueños de infancia y marcó un hito en su carrera profesional.

Pacheco se estrenó este lunes en el programa 7 Días, donde trabaja como reportero desde el 10 de marzo del 2024.

Gabriel Pacheco Vega es reportero de 7 Días. Fotografía: Instagram Gabriel Pacheco. (Instagram/Instagram)

De soñador a presentador

El comunicador, de 23 años, recordó sus aspiraciones desde pequeño:

“El lunes, cuando presenté por primera vez 7 Días, recordé al Gabriel de 11 años que le encantó un reportaje sobre el Herediano y quiso llegar un día a ese programa”.

Agregó: “Ahora estamos aquí, por el tiempo que sea necesario, para vivir el sueño que hace muchas décadas germinó. Hay que disfrutar esto, porque ya lo dice Leiva, la vida dura 20 segundos”.

Acompañó sus declaraciones con fotos en el set de 7 Días, celebrando su primer día como presentador.

Rodolfo González es el presentador oficial de 7 Días, pero este lunes no estuvo en el programa, de ahí lo que vivió Gabriel.

Gabriel Pacheco Vega cubrió en Roma la noticia de la muerte del papa Francisco para Teletica. Fotografía: Cortesía Gabriel Pacheco. (Instagram/Instagram)

Experiencia internacional que marcó su carrera

Gabriel ganó notoriedad entre los televidentes al reportar desde Roma el fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025.

“Estaba de vacaciones en España cuando trascendió la muerte del líder de la Iglesia católica y me trasladé hasta la capital italiana para transmitir todas las incidencias para el canal del trencito”, contó a La Teja.

Trayectoria profesional

Antes de llegar a Teletica, Gabriel trabajó casi dos años y medio en Noticias Repretel, de donde renunció el 8 de febrero del 2024, buscando nuevos retos en su carrera periodística.