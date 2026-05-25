Periodista de Teletica completó su noveno Ironman en una de las pruebas más exigentes del planeta

Bernal Fonseca, periodista de Teletica, corrió este fin de semana su noveno Iroman en España. (redes/Instagram)

El triatleta costarricense y periodista de Teletica, Bernal Fonseca, volvió a poner a prueba su resistencia física y mental al completar este fin de semana el exigente Ironman de Lanzarote, en España, considerado uno de los tres más duros del circuito mundial.

El nacional logró terminar los 226 kilómetros de competencia con un tiempo final de 13 horas, 2 minutos y 52 segundos, en una prueba marcada por el fuerte viento y los más de 2.500 metros de desnivel en bicicleta.

“Llegó el noveno Ironman. Desde Costa Rica, el pura vida se escuchó en el Ironman Lanzarote”, escribió emocionado en sus redes sociales, donde también vaciló diciendo que casi no se escuchaban los gritos por la emoción de su hermana.

Periodista de Teletica Bernal Fonseca hizo su noveno Iroman

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Fonseca explicó que arrancó muy bien la competencia al conseguir “su segunda mejor natación” en los 3,8 kilómetros iniciales. Luego vino la parte más complicada sobre la bicicleta, donde tuvo que enfrentar un recorrido desgastante.

“La bici se extendió por los 2.564 metros de desnivel y los vientos que no dejaron descansar en ningún momento”, detalló.

Pese al cansancio acumulado, el costarricense aseguró que salió a correr la maratón final de 42 kilómetros con la mentalidad de recuperar tiempo y cumplir el objetivo trazado junto con su entrenador.

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Periodista de Teletica Bernal Fonseca hizo su noveno Iroman

Pero más allá del reto deportivo, esta competencia tenía un propósito muy especial. Los 226 kilómetros que recorrió fueron dedicados a la fundación Fundeso Costa Rica, con el objetivo de recaudar fondos para financiar mamografías.

“Gracias a cada aliado de este camino. Vamos por el siguiente”, concluyó Bernal, dejando claro que todavía quedan más metas por conquistar.