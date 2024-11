Periodista de Teletica cuenta una anécdota del canal que la marcó para siempre

Minerva Rojas es presentado y periodista de Teletica. Cortesía

Minerva Rojas, periodista de Teletica, nos contó una anécdota que la tiene marcada y fue cuando Teletica la contrató como periodista.

La guapa nos contó que este 1° de noviembre cumplió tres años de estar trabajando en el canal de La Sabana, y que ha sido muy lindo porque estuvo casi dos años en el programa de Boca en Boca y el año pasado pasó a hacer formatos como Spelling Bee, Nace una estrella, Tu cara me suena y ahora Mira quién baila.

Rojas nos contó que este es su primer trabajo como comunicadora, pues anteriormente trabajaba en el área de salud, en hospitales y clínicas.

Cortesía

“Yo hice la práctica en Teletica y tres años después me llamaron. Recuerdo que cuando entré al canal nunca fue con la intención de ser presentadora. Si se daba la oportunidad la iba a tomar, pero siempre fue como periodista, pues era lo que me apasionaba”, comentó la macha.

La ahora presentadora de Mira quién baila contó que su ingreso se dio en plena pandemia, y señala que uno de esos días nunca lo podrá olvidar, ya que le dieron el chance de presentar sin ella tener nada de experiencia en cámaras.

“Recuerdo que ese día los presentadores estaban con síntomas o con trámites de hacerse pruebas de COVID y no podían llegar al set del canal, entonces todo el espacio iba a ser virtual, pero se ocupaba a alguien en el programa. En ese momento me llamaron a mí y a Michael Blake”, agregó.

La talentosa detalló que el productor de ese entonces solo le dijo: ‘tráigase ropa bonita’, sin saber que la iban a poner a la prueba de fuego, que era presentar en vivo.

“Ese día me dieron el guion, me explicaron cómo iniciar, pero estaba muerta del miedo y nunca me había pasado por la mente presentar, y así fue como poco a poco me empezaron a dar la oportunidad”, comentó.

Cortesía

Rojas detalló que esos días estuvieron cargados de ilusión; además, detalló que las oportunidades que le han dado han sido bastantes para el poquito tiempo que tiene en el canal.

“Son muchas oportunidades, estar ahora en formatos, es como subir un peldaño, he aprendido mucho, más con la parte de producción, comercial. Ha sido todo un crecimiento en estos tres años, que pueden sonar poquitos, pero para mí ha sido mucho, y siempre estaré más que agradecida con el canal por la oportunidad”, añadió.

Rojas contó que desde el día uno ha confiado en su trabajo y además les ha gustado y eso es algo que la llena mucho como profesional.