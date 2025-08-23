Farándula

Periodista de Teletica estará ausente del noticiero y su compañera salió beneficiada

El presentador de Telenoticias estará ausente varios días

Por Silvia Núñez
Telenoticias, logo, canal 7, Teletica
El presentador de Telenoticias estará fuera varios días.

El periodista Juan Manuel Vargas estará unos días fuera de Telenoticias y una de sus compañeras es la más beneficiada con su ausencia.

El presentador del noticiero de canal 7 de las mañanas salió de vacaciones y estará varios días fuera.

Según contó en sus redes, este viernes salió rumbo a Estados Unidos con su pareja a darse una paseadita por tres ciudades.

“5 días, 3 ciudades, 3 conciertos, 2 países”, escribió.

El cartaginés agregó que asistirán al concierto de Los Ángeles Azules, después irán a ver a Kylie Minogue y también a Shakira.

María Jesús Rodríguez estará presentando en Telenoticias la otra semana ante la ausencia de Juan Manuel Vargas. (Cortesía/Cortesía)

Como Juan Manuel siempre es el que presenta la matutina con Yahaira Piña, ahora la que estará en su lugar la otra semana será la joven María Jesús Rodríguez.

Ella misma anunció en sus redes que estará presentando el noticiero el lunes, martes y miércoles. Este viernes también estuvo en Telenoticias junto a Andrés Martínez.

TeleticaJuan Manuel VargasMaría Jesús RodríguezTelenoticias
